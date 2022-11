César Vigevani: “Alvarado es un club que se identifica con mi proyecto”

El entrenador del “Torito” fue presentado y contó lo que pretende de su equipo. Además no esquivó la pregunta sobre Aldosivi: “Al clásico lo quiero jugar mañana”.

(Fotos: Qué digital)

Tras la confirmación como entrenador de Alvarado y a 20 días del comienzo de la pretemporada, este lunes por la noche fue presentado César Vigevani, quien firmó contrato por las próximas dos temporadas, mismo tiempo en el que Emiliano Montes presidirá al club marplatense.

“Estoy contento y muy ilusionado. Esta oportunidad llegó en un momento que consideramos justo y vamos a dejar todo para satisfacer al hincha de Alvarado que es sumamente pasional, una de las cosas que nos atrajo a venir”, fueron las primeras palabras de César Vigevani en la conferencia de prensa realizada en el subsuelo del Hotel SUTPA.

Vigevani, de 48 años, llega a Alvarado tras 14 años de dirigir en el exterior en países como Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, con la particularidad que nunca dirigió de forma profesional en Argentina, más allá de que estuvo en las divisiones inferiores de River Plate.

“Todos me preguntan por qué Alvarado y por qué Argentina, y yo les respondo porque se unieron muchas cosas. Llevo 14 años afuera, que es algo difícil, y siempre me pregunté de por qué no hacer algo de todo lo que hice, en Argentina. Pero a veces no está esa gente, o no coincidís con la gente que te dé esa oportunidad, que tenga tu misma visión, tu mismo objetivo”, manifestó el entrenador que hizo mucho hincapié en sus comentarios al proyecto, a la pasión, y a la identidad de juego.

Ante esto mismo, el ex Bolívar de Bolivia y Cienciano de Perú agregó: “Desde la primera vez que hablé con los dirigentes encontré todo eso. Alvarado es un club que se identifica con mi proyecto y estamos en una institución adecuada para poder crecer juntos en este proyecto que me hizo que tomar la decisión de volver”.

Vigevani, quien llegó como reemplazante de Rubén Darío Forestello y tiene como referentes a Marcelo Bielsa, Maurizio Sarri y Pep Guardiola, contó que su idea es siempre ser protagonista, “sin importar escenario ni rival”. En cuanto al armado del plantel, resaltó que “los primeros refuerzos tienen que ser los jugadores que tienen contrato”.

A raíz de esto, recalcó que una de las primeras decisiones que tomó fue hablar con el arquero Pedro Fernández para que siga una temporada más en el club. “Soy recontra ofensivo pero armo el equipo de atrás para adelante y por eso hablé con Pedro, para que sepa que queremos contar con él”.

“Tenemos una forma de trabajar que es la identidad más allá del sistema. El sistema puede ser rotativo y puede cambiar, pero lo que no va a cambiar nunca es la identidad de juego, que es la que nos sostuvo en toda mi carrera”, dijo y puntualizó: “El jugador de buen pie es el primero que se identifica con nuestra propuesta, que es muy agresiva y de tener el protagonismo de ir a buscar siempre al rival. No sabemos transmitir otra cosa”.

Este lunes fue la presentación al plantel del Torito de César Vigevani y su cuerpo técnico compuesto por José Luis Vidal como ayudante de campo, Andrés Pérez como el preparador físico. Actualmente, y según pudo conocer Qué digital, los jugadores que tienen contrato con la institución marplatense por una temporada más son Damián Tello, Brian Mieres, Alan Robledo, Agustín Irazoque, Nicolás Ihitz, Julián Vitale, Gonzalo Lamardo, Santiago González, Agustín Araujo, Rodrigo Sequeira, Emiliano Bogado y Robertino Giacomini, con el agregado que a Sebastián Jaurena se le vence el préstamo con Unión de Santa Fe y, tras un paso por la primera división, debería retornar al Torito.

“La recepción con el plantel fue muy buena. Lo próximo va a ser mostrarle a los jugadores cómo llevamos a cabo la idea de juego. Tenemos una presentación para ellos en donde el jugador empieza a visualizar lo que le vamos a pedir”, mencionó en una conferencia de prensa que se extendió por más de 40 minutos.

Una de las grandes novedades y particularidades que tendrá la próxima temporada de la Primera Nacional es que después de 25 años, Alvarado y Aldosivi se volverán a cruzar en una divisional. Ante la consulta sobre las sensaciones de poder estar en un partido histórico como lo será el clásico, César Vigevani comentó: “Al clásico lo quiero jugar mañana. Sabemos que el hincha está esperando el sorteo y nosotros lo quisiéramos jugar mañana. Hay que preparar bien ese momento y por eso esta parte es fundamental para nosotros, no solamente para ese partido sino para todo lo que se nos viene”.