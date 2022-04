Círculo Deportivo debuta como local ante Independiente de Chivilcoy

En su presentación en el estadio Guillermo Trama, el “Papero” recibe al “Rojo” desde las 16 por la segunda fecha del Federal A.

(Foto: prensa Círculo Deportivo)

Luego de la buena imagen que dejó el equipo a pesar de la derrota ante Olimpo, Círculo Deportivo de Otamendi debuta como local en la temporada en el estadio Guillermo Trama este domingo desde las 16 ante Independiente de Chivilcoy en el marco de la segunda fecha de la Zona A del Federal A.

Es que con un plantel renovado, tuvo que medirse en la primera jornada ante uno de los grandes candidatos en la temporada de la divisional del ascenso argentino y estuvo a la altura, poniéndose por delante en el marcador en dos oportunidades aunque no lo pudo aguantar y regresó de Bahía Blanca con las manos vacías.

Es por las buenas sensaciones que dejó, el entrenador Norberto D’Angelo no tocaría demasiado el equipo titular, aunque habría una o dos modificaciones por jugadores golpeados y con algunas molestias físicas como Enzo Vértiz y Enzo Benítez.

Un dato no menor para este encuentro es que hace varias semanas se realizó un resembrado en el estadio Guillermo Trama ubicado en Nicanor Otamendi y en esta oportunidad se utilizará el césped por primera vez. Además, es por esta razón que el plantel del Papero no tuvo espacio de trabajo en la pretemporada, factor negativo ya que no pudieron tener mucho juego más allá de algunos amistosos como contra Aldosivi, Alvarado, Ferroviarios de Balcarce y equipos de la Liga Marplatense de Fútbol.

En lo que respecta a su rival, Independiente de Chivilcoy, llega de empatar 1 a 1 en condición de local ante Argentino de Monte Maíz y buscará su primera alegría en el certamen.