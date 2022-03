Círculo Deportivo debuta en el Federal A ante Olimpo de Bahía Blanca

FIXTURE DE CÍRCULO DEPORTIVO EN EL FEDERAL A

Fecha 1: vs Olimpo (V)

Fecha 2: vs. Independiente (L)

Fecha 3: vs. Sol de Mayo (V)

Fecha 4: vs. Deportivo Argentino (L)

Fecha 5: LIBRE

Fecha 6: Liniers (V)

Fecha 7: Juventud Unida Universitario (L)

Fecha 8: Ferro de Pico (V)

Fecha 9: Peñarol (L)

Fecha 10: Huracán (V)

Fecha 11: Sansinena (L)

Fecha 12: Ciudad Bolívar (V)

Fecha 13: Villa Mitre (L)

Fecha 14: Cipolletti (V)

Fecha 15: Desamparados (L)

Fecha 16: Camioneros (V)

Fecha 17: Estudiantes (L)

Luego se disputa la segunda rueda, con la localía invertida.