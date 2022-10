Círculo Deportivo se vuelve de San Juan con una derrota contundente

SÍNTESIS

Desamparados (3): Jairo Díaz; Roberto Martín, Agustín Callejas, Guillermo Pfund y Lucas Ceballos; Pablo Jofré, Emanuel Décimo, Nicolás Quiroga y Matías Garrido; Bruno Rodríguez y Nahuel Velásquez. DT: Ricardo Dillon.

Círculo Deportivo (0): Tomás Casas; Nahuel Roselli, Juan Motroni, Cristian Sain y Alan Golia; Bruno Vedda, Néstor García, Ezequiel Straccia y Nicolás Straccia; Iván López; Imanol Enriquez. DT: Marcelo Straccia.

Cambios: 32′ Santiago Ceballos por Velázquez (D); 45′ Rodrigo Brandán por Décimo (D); 49′ Raúl Pérez y Alejandro Avallay por López y Roselli (C), 60′ Diego Martínez por Sain (C); 73′ Javier Pereyra por Ceballos y 79′ Marcos Cabrera y Laureano Puñet por Pfund y Jofré (D); 85′ Agustín Amato por Enriquez (C).

Goles: ST 14′ Garrido, 20′ Brandán y 50′ Rodríguez (D).

Incidencias: 75′ expulsado N.Straccia (CD).

Árbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: “San Juan del Bicentenario”.

Posiciones: 10) Círculo Deportivo 35; 11) Liniers 34; 12) Sp. Peñarol 34; 13) Ferro de Pico 34; 14) Cipolletti 33; 15) Huracán Las Heras 31; 16) Desamparados 30; 17) Camioneros 29.