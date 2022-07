Círculo Deportivo sumó un punto valioso ante el líder Olimpo

En un partido sin demasiadas situaciones de gol, el “Papero” y el “Aurinegro” igualaron 0 a 0 en el inicio de la segunda ronda del Federal A.

(Foto: prensa Olimpo)

En el inicio de la segunda ronda de la Zona A del Federal A, Círculo Deportivo de Otamendi consiguió un valioso punto tras igualar 0 a 0 ante el líder Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Guillermo Trama por la fecha 18 de la tercera categoría del fútbol argentino.

El Papero llegaba a este encuentro tras haber perdido como local ante Estudiantes de San Luis por 2 a 0 y este domingo se midió ante otros de los grandes protagonistas como lo es el Aurinegro, cómodo líder de la zona. Gracias a esta igualdad producto de las ganas y el esfuerzo, el conjunto dirigido por Roberto Fito González se mantiene fuera de la zona de los descensos con 17 puntos, aunque a tan solo una unidad por encima de Independiente de Chivilcoy (16) y a dos de Desamparados (15).

En los primeros 45′ Círculo Deportivo logró aguantar bien en su cancha y privó al poderoso Olimpo a generar situaciones en ofensiva y que prueben al arquero Tomás Casas.

En el complemento la presión del visitante fue más intensa aunque esto no le provocó al Papero tener errores defensivos cerca de su arco. Más allá de los aspectos positivos en defensa que ayudaron a sumar un punto valioso ante un gran rival, el déficit fue en lo ofensivo ya que no generó situaciones de peligro, por fuera de alguna pelota parada que no terminó de conectar de la mejor forma.

Con esta igualdad ante Olimpo, Círculo Deportivo sumó 17 puntos producto de cuatro victorias, cinco empates y ocho caídas y se mantiene fuera de la zona de los descensos, aunque la segunda ronda del campeonato acaba de comenzar. La próxima fecha del Papero será el sábado cuando visite en un partido importante a Independiente de Chivilcoy, equipo que se encuentra en el fondo de la tabla y este domingo venció por 2 a 1 a Argentino de Monte Maíz.