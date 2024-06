Con presencia marplatense, Argentina busca una plaza olímpica para el beach volley

CRONOGRAMA DE JUEGO ARGENTINO

Sábado – 9.00 | Gallay/Churín vs. Chile/Ecuador 2

Sábado – 10.00 | Peralta/Ghigliazza vs. Chile/Ecuador 1

Sábado – 14.00 | Gallay/Churín vs Chile/Ecuador 1

Sábado – 15.00 | Peralta/Ghigliazza vs. Chile/Ecuador 2 (condicional)