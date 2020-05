Claudio Tapia fue reelecto como presidente de la AFA y se creó la Liga Profesional

Tendrá un nuevo mandato entre 2021 y 2025. Además, se oficializó la Liga Profesional de primera división, que será sin descensos hasta 2022 y tiene como primer presidente a Marcelo Tinelli.

(Foto: Télam)

Tras la Asamblea General Extraordinaria de este martes, Claudio Tapia fue reelecto como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el periodo 2021-2025 y, además, se oficializó la Liga Profesional de primera división, certamen que no tendrá descensos hasta 2022 y contará con Marcelo Tinelli como primer presidente.

A través de una votación virtual ante la vigencia de la cuarentena por coronavirus, y sin haber otro postulante, Chiqui Tapia recibió el apoyo unánime de los 43 representantes habilitados: 22 de la Liga Profesional, seis de la Primera Nacional, cinco Primera B, dos Primera C, uno Primera D, dos Torneo Federal A y cinco Ligas de Interior.

Además de la elección del mandamás, la Asamblea formalizó la creación de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con el objetivo de organizar la competencia interna de los equipos de la Primera División, por lo que además se disolvió la Superliga. La Liga perseguirá los objetivos de generar recursos para los clubes y comercializar los torneos locales.

La principal característica del nuevo certamen es que no habrá descensos hasta 2022, aunque sí ascensos. No obstante, en el marco de la pandemia aún no se sabe cómo ni cuándo se definirán los de la temporada que acaba de finalizar, ya que consideran que esas “conquistas” se tienen que producir dentro del campo de juego.

Aunque para Aldosivi sea una buena noticia que hayan cancelado los descensos por los próximos años y así permanecer en la máxima categoría, igualmente se computarán los promedios. De esta manera, la Liga Profesional de Fútbol, que se jugaría desde enero a diciembre, contará con 26 equipos en su primera edición y luego serán 28 en su segunda, ya que los ascensos desde la Primera Nacional se mantendrán.

Este nuevo órgano tendrá como primer presidente a Marcelo Tinelli -titular de San Lorenzo- y contará con representantes de los actuales 24 equipos de la máxima categoría. Más adelante, con el ascenso de otros conjuntos, se sumarán delegados de esos clubes.

El flamante titular de la institución, Marcelo Tinelli, se mostró entusiasmado: “Para mí significa un gran orgullo y un enorme desafío que mis pares me hayan elegido para conducir esta nueva etapa de nuestro querido fútbol argentino. Agradezco a las autoridades de la AFA y también a todos los dirigentes de los clubes que integran la LPF por confiar en el plan de trabajo que pensamos implementar. La idea es mejorar todos los aspectos de la competencia, potenciar el ingreso de recursos para las instituciones y brindarles a los simpatizantes mejores espectáculos y servicios”.

A finales de abril, la AFA oficializó a raíz de la pandemia la finalización de la temporada 2019/20, así como también suprimir los descensos durante dos años. Aunque en Alemania volvieron a la actividad, y en otros países ya existen fechas para la vuelta del fútbol, en Argentina aún no hay indicios de cuándo volverá a rodar la pelota. La vuelta a los entrenamientos y los partidos oficiales será siempre y cuando, las directivas e instrucciones brindadas por el gobierno nacional y las autoridades sanitarias así lo permitan.