Con el debut del marplatense Buendía, Argentina estiró su invicto ante Colombia

A pesar de las sensibles bajas, la “Albiceleste” venció a Colombia por 1 a 0 por las Eliminatorias. Terminó el partido con tres marplatenses en cancha.

(Foto: prensa Selección Argentina)

A pesar de las bajas por suspensión y la no convocatoria de Lionel Messi, la Selección Argentina se las ingenió para estirar su invicto a 29 partidos tras vencer por 1 a 0 a su par de Colombia con gol de Lautaro Martínez en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Y en el encuentro disputado en Córdoba, hubo fuerte presencia marplatense. Además del arquero titular Emiliano Dibu Martínez, los otros nacidos en la ciudad que vieron acción fueron el central Lucas Martínez Quarta, que volvió a vestir la camiseta Albiceleste después de varios partidos, y Emiliano Buendía, volante del Aston Villa que se formó en Cadetes y que este martes hizo su debut en la selección mayor con la número 7 en su espalda. Estos dos jugadores ingresaron a los 79′ de juego, por lo que en la parte final del partido hubo en cancha tres marplatenses.

Argentina, ya clasificada al Mundial de Qatar 2022 desde noviembre del año pasado, en esta doble fecha consiguió estirar su invicto a 29 partidos, contando amistosos, Eliminatorias y la última Copa América. Esta es la mayor racha de partidos sin perder en la actualidad de una selección de fútbol en todo el mundo.

Una Colombia necesitada de puntos se presentó con jugadores de características ofensivas como Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz y Miguel Borja, y cuando parecía que su intención era manejar los hilos del partido, Argentina encontró buena solidez en el fondo con Germán Pezzella, Lisandro Martínez y el volante de contención, Guido Rodríguez. Esto hizo que con salidas claras, rápidamente pueda romper el mediocampo y así los atacantes se encontraron con mucho espacio.

Fue de esta manera que el combinado nacional abrió el marcador a los 29′ luego de una trepada de Marcos Acuña por izquierda. El jugador del Sevilla lanzó un centro al corazón del área en donde Lautaro Martínez logró pararla y al definir cayéndose no hubo una firme respuesta del arquero Camilo Vargas.

Más allá de esa jugada y un espectacular tiro libre directo ejecutado con precisión y potencia de Ángel Di Maria que logró desviar Vargas y un remate de larga distancia que se fue desviado, el elenco dirigido por Lionel Scaloni no generó mayores jugadas de peligro. Igualmente Colombia no tuvo un buen primer tiempo y solamente sobre el final del mismo hizo trabajar al marplatense Dibu Martínez. Y no fue una atajada más, sino que de forma excelente el arquero del Aston Villa se hizo grande en el mano a mano contra Miguel Borja y tapó todo espacio para el remate.

En el complemento la selección local enfrió el ritmo del juego, Colombia no tuvo ideas y Scaloni aprovechó a realizar variantes y probar jugadores y funcionamiento. Entre las pruebas que hubo esta noche en la Scaloneta fueron las presencias del marplatense Buendía, la línea de cinco defensores con el ingreso de Martínez Quarta en lugar de Papu Gómez y también el de Paulo Dybala, que terminó siendo el centrodelantero ante la salida del Toro Martínez.

Es así que la doble fecha de Eliminatorias fue perfecta para la Albiceleste que a pesar de estar disminuida, supo encontrar la solvencia y personalidad que viene arrastrando desde el 2021.