Con el regreso de Sansimoni, Peñarol comienza una dura gira por Capital Federal

Este jueves desde las 20.30 el “Milrayitas” visitará a Boca, equipo que le cortó la racha invicta en el último juego. Luego se medirá ante Obras y San Lorenzo.

(Foto: archivo / Qué digital)

En la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional de básquet, Peñarol de Mar del Plata comienza este jueves una dura gira por Capital Federal cuando desde las 20.30 se enfrente a Boca Juniors en el estadio Luis Conde. Luego se medirá el sábado ante Obras y cierra su participación en la ruta el lunes contra San Lorenzo.

Tras la derrota en la que justamente el Xeneize le cortó una racha triunfal e histórica, el Milrayitas recupera a su base Bruno Sansimoni, quien no estuvo en los últimos dos partidos por tener un fuerte estado febril -los hisopados le dieron negativo en coronavirus-, y también a Joaquín Valinotti, que no estuvo en el último cuarto ante Boca por haber sufrido calambres en sus piernas que no le permitieron continuar en el juego.

El único jugador con el que no contará el entrenador Leandro Ramella es Federico Marín. El experimentado alero de 39 años sufrió a mediados de diciembre una ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se espera que en marzo pueda regresar a las canchas, aunque dependerá de cómo evolucione la zona.

Peñarol comienza esta gira por Capital Federal con un récord positivo de 15 victorias y 6 derrotas, números que lo depositan en la tercera colocación, detrás de Boca (14-5) que en la victoria en Mar del Plata desplazó al Milrayitas al tercer escalón, mientras que el puntero es Quimsa con 16 triunfos y tan solo 4 caídas, una de ellas ante Peña.

Es en este marco que el Milrayitas tendrá rápidamente revancha ante el conjunto que dirige Gonzalo García en La Bombonerita este jueves desde las 20.30. Luego, en la continuidad de esta gira, visitará a Obras el sábado, en el horario atípico de las 11 de la mañana, y cerrará su gira por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes cuando desde las 20 visite a San Lorenzo en el Roberto Pando.

Luego de esta compleja gira, el elenco marplatense tendrá una seguidilla de tres partidos como local: ante Obras el 17 de febrero, contra San Martín de Corrientes el 1 de marzo y ante Argentino de Junín el 4 de marzo, todos desde las 21.