Con la urgencia de sumar sus primeros puntos, Aldosivi recibe a Platense

A la espera del nuevo entrenador, el “Tiburón” se enfrenta desde las 19 a un nuevo rival directo por la lucha de la permanencia.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

A la espera de la definición sobre el próximo entrenador y con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el torneo, Aldosivi recibe este martes desde las 19 a Platense en un partido importante para la zona baja de la tabla de los promedios. El encuentro por la cuarta fecha de la Liga Profesional contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y la televisación de ESPN Premium. Cómo será la venta de entradas.

Con un semestre por delante con muy poco margen de error, y con un Diego Pipa Villar que dirigirá al conjunto marplatense de manera interina por tercer partido consecutivo -en el debut estuvo Favio Yagui Fernández-, Aldosivi recibirá al Calamar nuevamente sin la presencia de dos de sus máximos exponentes en la ofensiva como lo son el colombiano Edwin Mosquera y su goleador y capitán Martín Cauteruccio, ambos por lesiones musculares.

A su vez, el otro jugador que no podrá estar en este importante juego pensando en la permanencia es Santiago Laquidaín, quien en el partido pasado ante Patronato recibió la tarjeta roja. Es así que en el sector izquierdo de la defensa regresaría Fernando Román, quien no estuvo en el once inicial en los últimos dos partidos.

El otro que ingresaría en la defensa es Nicolás Valentini después de cumplir la fecha de suspensión tras la expulsión ante Estudiantes de La Plata. El que dejaría su lugar para que vuelva el exBoca es Patricio Boolsen.

Por su parte, el rival de turno del Tiburón es Platense, equipo dirigido por Omar De Felippe que tuvo un gran arranque de campeonato ya que venció a Godoy Cruz por 2 a 1 y a Vélez por 1 a 0 y llega de empatar en condición de local ante Gimnasia de La Plata por 1 a 1 con un gol de Esquivel a los 88′ de juego.

Gracias a estos 7 puntos cosechados en las primeras tres fechas y a que divide por una temporada menos (en la temporada 2020 no estaba en la primera división), el Calamar tomó algo de aire en la tabla de los promedios y se ubica en el puesto 21, aunque claro está, a falta de 23 fechas no se deberá descuidar.

Con tres derrotas en sus tres presentaciones, el Tiburón necesita sumar puntos ya que con la victoria de Godoy Cruz de este lunes ante Defensa y Justicia por 2 a 1 cosecha las mismas unidades en la tabla de los promedios que el conjunto mendocino y, por ende, comparten el puesto 27, solamente por encima de Patronato por 12 puntos.

Con respecto a la venta de entradas, Aldosivi informó que este martes se estarán vendiendo en el predio del club ubicado en Punta Mogotes de 10 a 13, mientras que también se venderán los boletos en Tienda Tiburón, ubicado en Olavarría al 2967 de 10 a 13. Además, las boleterías de la calle Canosa del estadio José María Minella permanecerán abiertas de 10 a 17.

Las populares generales tienen un valor de $1350, mientras que la popular para damas y jubilados tienen un costo de $650 y para los menores sale $450. A su vez, la platea descubierta norte tiene un costo de $2000, mientras que los socios y las socias del club Aldosivi ingresan con el carnet al día.