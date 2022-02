Coyette: “A pesar de los cambios de nombres, la identidad va a ser la misma”

El entrenador de Alvarado analizó con Qué digital el movido mercado de pases del club, el nuevo campeonato y la relación proyecto-dirigencia.

(Foto: Qué digital)

Enfocado en el comienzo de un nuevo campeonato en la Primera Nacional, el entrenador Walter Gastón Coyette tendrá por delante una semana más de trabajo para ultimar detalles y llegar de la mejor manera posible al debut de la temporada ante Sacachispas. Cómo analiza el DT el movido mercado de pases del club, el nuevo campeonato y la relación proyecto-dirigencia.

Con la ida de seis jugadores importantes y con nueve refuerzos -buscan cerrar en las próximas horas a un centrodelantero-, el recambio en el equipo fue grande en relación al año pasado y en consecuencia, el entrenador tendrá que trabajar para que el plantel primero se conozca y que luego, adapte lo más rápido posible su idea de juego para lograr plasmarlo en el campo de juego.

“A pesar de los cambios de nombres y características, la identidad y búsqueda del equipo va a ser la misma. Será la de tratar de ser un equipo protagonista, competitivo y de jugar de igual a igual tanto de local como de visitante. Estamos conociendo y adaptándonos a los nuevos chicos”, expresó en un diálogo mano a mano con Qué digital.

En relación al mercado que aún sigue abierto en Argentina (en la Primera Nacional cierra el jueves 17 de febrero a las 20), el entrenador de 46 años -cumplió el pasado 28 de enero-, analizó sus refuerzos e importantes bajas como la de su último goleador Felipe Cadenazzi, la del volante surgido del club, Sebastián Jaurena, la del lateral izquierdo Darío Cáceres que finalizó su préstamo y las de Leandro Navarro, Ezequiel Vidal y Juan Alsina.

“Se han ido jugadores importantes para el equipo, pero por suerte pudieron crecer, que en definitiva es lo más importante para sus carreras y para el club. Eso quiere decir que el trabajo que se vino a hacer se pudo cumplir y vamos camino a eso, en tratar de seguir mejorando, creciendo y que los chicos nuevos se incorporen lo más rápido posible a la idea de trabajo, que eso sin dudas lleva un tiempo de adaptación”, sintetizó.

Asimismo, hizo hincapié en Cadenazzi, Jaurena y Cáceres, ya que fueron claves en el armado del plantel pasado y que, por sus idas, Alvarado tuvo que salir al mercado buscarles un reemplazo. “No tenemos ese delantero con gol con las características de Felipe (Cadenazzi), y estamos viendo si puede llegar algún jugador más ahí arriba. Jaurena también se fue, jugador importante que tiene como característica que es un chico del club, pero tratamos de suplantar sus aspectos positivos con Lamardo, Cháves y Vella, pero está claro que no todos los jugadores son iguales. Y Cáceres, que intentamos reemplazarlo con un jugador con características similares”, analizó el campeón mundial sub 20 con Argentina en 1995 en su etapa como jugador.

EL PRÓXIMO TORNEO Y EL CAMBIO DIRIGENCIAL

Otra de las grandes novedades es la que atraviesa a la Primera Nacional y su cambio drástico de formato. A diferencia de la temporada pasada, donde hubo 35 equipos divididos en dos zonas, en esta oportunidad el formato cambió y habrá una tabla unificada con un total de 37 instituciones, por lo que cada equipo disputará 36 partidos durante el 2022 (en cada fecha habrá un equipo libre). El campeón ascenderá directamente a la Liga Profesional, mientras que entre el segundo y el decimosegundo disputarán un reducido por el segundo ascenso.

– ¿Qué opinás acerca del nuevo formato de campeonato? ¿Cambia la forma de planificar para un entrenador?

-El formato anual de todos contra todos no varía en el trabajo en sí. Planificamos partido a partido para dar lo mejor. Creo que esto es más justo para todos, no hay zonas y todos tenemos que hacer lo mismo. Con algunos viajes que sabemos que en la categoría son bastante difíciles no podemos programar porque no tenemos un fixture ya armado, y eso es quizás un poco problemático. Sabemos que la categoría es muy dura y tenemos que estar preparado para eso.