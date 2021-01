Coyette, entre el proyecto, el balance y la necesidad de refuerzos para Alvarado

(Foto: Qué digital)

Walter Gastón Coyette realizó un balance después de lo que fue su primer campeonato en la Primera Nacional como entrenador de Alvarado. En la Zona Reválida “A”, el entrenador consiguió rápidamente darle una identidad de juego al equipo, promovió varios juveniles -algunos de los cuales tuvieron su debut en el plantel profesional- y dirigió siete encuentros en los que consiguió 9 puntos producto de dos victorias, tres empates y dos derrotas.

Con el inicio de los entrenamientos, el nacido en Avellaneda piensa en lo que se vendrá, a la espera de confirmaciones en torno al formato y la fecha de inicio del próximo torneo de la segunda división de fútbol, a lo que además se le sumará la Copa Argentina, cuando Alvarado se enfrente a Tigre por los 32avos, también con día, horario y estadio a confirmar.

“Para hacer un balance de lo que fue el torneo que se jugó hay que tener bien en claro el proyecto que uno vino a hacer y que intentamos hacer en estos primeros partidos. Hicimos una evaluación de los chicos en el club para tratar de incorporarlos en el proyecto, sabiendo que es un club que no tiene las inferiores en AFA, asique la primera etapa era esa. Hay material y, obviamente, muchas cosas por corregir y mejorar y paralelamente hacer un trabajo con los jugadores que han llegado, con un grupo muy reducido con 15 profesionales”, analizó Coyette.

Igualmente, el entrenador remarcó que los tiempos de evolución de los jóvenes en el primer equipo muchas veces no son los ideales. “A mí me hubiese gustado que esos chicos estuviesen mejor preparados, que estén de otra manera físicamente pero los tiempos que uno quiere manejar este deporte no te los puede dar porque hay urgencias”, esclareció.