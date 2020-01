Cuatro generaciones del surf, juntas para honrar la tradición y celebrar el año olímpico

Surfistas de 15 a 73 años se juntaron en dos torneos “retro” y festejar además el debut de la disciplina en Tokio.

Fernando Aguerre juega con sus muletas (por acciones) mientras charla con sus compañeros de aventuras, Eyras, Errecaborde, Napp y Ray. (Foto: Diego Di Yorio / Prensa Quiksilver)

Con el objetivo de celebrar la tradición más añeja del surf pero también anticiparse a lo que será el debut olímpico de la disciplina en Tokio 2020, se corrió este fin de semana un clásico de las playas del Faro norte: el Quiksilver 70´s y también el Ala Moana Long Fest, dos competencias retro que reúnen a deportistas de la tabla y la ola de cuatro generaciones distintas.

Daniel Gil camina sobre su larga tabla, llega a la punta, se para dejando que sus diez dedos de los pies queden “colgando”, vuelve caminando hacia atrás, dobla la tabla, mete un paso de baile y sale de la ola con estilo. En la playa se escuchan los clásicos gritos y silbidos de felicitación para un nueva maniobra del nueve veces campeón argentino de longboard, quien acaba de surfear con estilo para llevarse el Ala Moana Log Fest en su primera edición.

Un nuevo torneo, con tablas retro de más de 2m75 (9 pies), que la organización decidió incluir en esta fiesta del surf que se realiza todos los veranos en el balneario marplatense Honu Beach. Entre los asistentes estuvo Fernando Aguerre, marplatense de 61 años y presidente de la Asociación Internacional de Surf, quien sostuvo: “Este día es una forma de demostrar que el surf no es uno solo, que se puede disfrutarlo con tablas cortas y largas, con una o cuatro quillas, y con diferentes estilos. Antes estaba mal visto si surfeabas con una tabla o de una forma distinta a lo establecido. Pero luego cambió todo. Como en la sociedad. Antes al distinto se lo ocultaba, no se lo aceptaba”, explicó.

La jornada empezó con la quinta edición del Quiksilver 70s, una competencia vintage única en el mundo que reúne a cuatro generaciones de surfistas (de 15 a 73 años), se desarrolla por equipos y, quizá lo más interesante, se disputa con cuatro tablas retro, copias de aquellas de dos quillas que marcaron los años 70.

Allí, el destacado fue Santiago Muñiz, el dos veces campeón mundial ISA, único que pareció no tener dramas con estas tablas. Haciendo gala de su talento y fluidez, el rider estrella de Quiksilver ganó su serie en categoría Open y se llevó el premio TCL a la mejor maniobra del día.

El equipo ganador fue Mantarrayas (25 puntos), integrado por Lucio Eyras (se impuso en Leyendas), Andrés Mena (segundo en Master), Andrés Mondo, Jay Cianciarulo (ambos compitieron en Open), Lucía Indurain (se impuso en Damas) y Franco Radziunas (ganador en Juniors).

“En los 70 era todo más salvaje y, a la vez, más natural y artístico. Recién en los 80 llegó el profesionalismo, el mayor énfasis en la competencia, en el negocio. A veces es normal que, cuando un deporte se vuelve más competitivo, se aleje un poco de la esencia que lo movilizó primariamente, la búsqueda de olas, de lugares sin gente, la importancia de tener estilo. Es lógico que, cuando el deporte evoluciona, se empiece a perder un poco eso. Por eso este día es tan valioso”, analizó Martín Passeri, actual campeón argentino y surfista más ganador de la historia con seis títulos.

El cierre, luego de una ceremonia que tuvo premios de Quiksilver por $102.000, no podía quedarle a otro que no fuera Aguerre, con una anécdota de los años 60 en la que valorizó la inclusión y la lucha contra todo, como él experimentó en esta remada interminable que completó para ser el único argentino en la historia en meter a un deporte en un Juego Olímpico. Aguerre cumplirá 50 años surfeando parado en una tabla y además estará en Tokio, como líder del debut del surf. El gran impulsor de un deporte que se pone de moda, pero no olvida su esencia, sus orígenes y sus raíces.