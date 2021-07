Leandro Basterrechea se convirtió en refuerzo de Círculo Deportivo

El jugador de 31 años está a las órdenes del entrenador Gustavo Noto. Puede desempañarse tanto como defensor central así también como volante.

(Foto: prensa Deportivo Maipú)

En la continuidad del Federal A, Círculo Deportivo de Otamendi oficializó este martes la contratación de Leandro Basterrechea, jugador de 31 años que puede desempeñarse tanto como marcador central como volante y que ya cuenta con experiencia en la categoría del ascenso del fútbol argentino.

Este nuevo refuerzo se cerró sobre el final del mercado de pases en el Federal A y es el segundo con el que cuenta el entrenador Gustavo Noto después de lo que fue Emiliano Rodríguez, jugador que se desempañaba en la reserva de Aldosivi y que debutó el domingo pasado con la camiseta del Papero ante Juventud Unida en San Luis en lo que significó una nueva derrota y el fin de una racha positiva de tres juegos.

Leandro Basterrechea, es marcador central aunque también puede jugar como volante y surgió en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, y donde tuvo una larga trayectoria en las selecciones juveniles tanto Sub 15 como Sub 17 y Sub 20. Además, el flamante refuerzo del elenco de Otamendi tuvo la oportunidad de jugar durante un año y medio en el Bragantino de Brasil, y después comenzó un largo camino que incluyó varios equipos del ascenso argentino, que tuvo sus últimas paradas en Central Norte de Salta y Estudiantes de San Luis, ambos en el Federal A.

El nacido el 9 de abril de 1990 en La Plata ya entrena a las órdenes de Gustavo Noto y está a disposición del entrenador si así lo requiere para el partido del domingo a partir de las 15 frente a Camioneros en el estadio “Guillermo Trama” por la fecha 13 de la Zona A del Federal A.

Además, cabe mencionar que el central experimentado Facundo Nasif tiene todo arreglado para continuar su carrera en el ascenso del fútbol italiano, aunque aún no se conoce cuándo partirá al Viejo continente.

Hasta el momento, Círculo Deportivo de Otamendi disputó 12 partidos en el certamen y sumó 10 puntos producto de dos victorias, cuatro empates y seis derrotas, resultados que lo ubican en el puesto 14, por encima de justamente Camioneros (9), rival en la próxima fecha, y Estudiantes de San Luis (6).