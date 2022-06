“Dibu” Martínez en Mar del Plata: “Me voy a preparar para ser el mejor arquero del Mundial”

“Algo que tengo yo es que soy muy fuerte mentalmente, y voy a preparar mi cuerpo al máximo para ser el mejor arquero del Mundial”. Esa fue una de las principales definiciones que dejó Emiliano Dibu Martínez al ser reconocido como “deportista insigne” en Mar del Plata, donde se encuentra desde hace algunos días de vacaciones en la previa de una nueva temporada del fútbol inglés y de cara al Mundial de Qatar 2022.

El acto de entrega del reconocimiento del Concejo Deliberante se llevó a cabo en el Estadio Polideportivo” Islas Malvinas” y contó con la presencia de chicos integrantes de los clubes General Urquiza, Talleres y San Isidro, por donde pasó en sus inicios en la ciudad. Y fueron ellos, tras la entrega de la distinción, los encargados de realizarle un puñado de preguntas.

La primera estuvo dirigida a cómo se prepara de cara al Mundial de Qatar que se iniciará en noviembre y así Martínez remarcó que “recién terminó una temporada y ya empieza una nueva en tres semanas”. “Uno ya empieza a pensar que va a jugar un mundial en cuatro o cinco meses, y la verdad es que las ansias empiezan cada vez más“, destacó.

Así fue que definió: “Algo que tengo yo es que soy muy fuerte mentalmente y voy a preparar mi cuerpo al máximo para ser el mejor arquero del Mundial”.

También fue consultado sobre cómo se sintió al hacer su debut en la selección: “Nervioso antes del partido, porque como recién decían no había muchos marplatenses jugando en la Selección, no es una presión pero es algo lindo llevar encima”, respondió al hacer referencia al momento de la entrega del reconocimiento cuando el concejal Vito Amalfitano remarcó que Dibu será el primer marplatense nativo de la ciudad en jugar un Mundial de Fútbol, más allá de que Germán Mono Burgos estuvo presente en los mundiales 1998 y 2002 pero fue suplente y no sumó minutos.

Y completó: “Una vez que empieza el partido es como si jugara en Talleres, en Urquiza o en San Isidro, no me importa nada, solo pienso en ganar el partido”.

Otro de los chicos le preguntó qué sintió al momento de transformarse en la figura de la semifinal de la Copa América ante Colombia al tapar tres penales en la tanda definitoria que eyectó a Argentina a la final con Brasil y particularmente al que le atajó a Yerry Mina en el que se le escuchó la famosa frase “Mirá que te como hermano, mirá que te como hermano“.

Así, recordó que en un partido previo ante Colombia, Mina lo había golpeado y había tenido que salir de la cancha, y también reconoció que había visto un partido con Uruguay en el que el delantero festejó un gol con un baile ante el arquero uruguayo Muslera. “Yo conozco a Muslera y no me había gustado lo que le había hecho y una vez que le atajé el penal vinieron todos esos recuerdos y, bueno, ya saben el festejo”.

Una vez finalizadas las declaraciones, el Dibu se sacó fotos con los chicos de los tres equipos por separado y claro está, no faltaron los autógrafos en las diferentes camisetas y guantes de arquero, además de fotos en forma individual para algún afortunado. Amor y calidez de demostrados por los chicos marplatenses le sobró al arquero de la selección nacional.