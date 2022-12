“Lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo, no solo es un orgullo para mí sino también para todos los chicos, los arqueritos, que sueñen con lograr la cuarta”. Ese fue el mensaje que dejó este jueves Emiliano Dibu Martínez, el arquero campeón del mundo, al ser recibido y homenajeado por una multitud en la costa de Mar del Plata. También volvió a destacar que la Scaloneta siempre “jugó por la gente” y expresó: “Cuando las piernas no daban, la gente y el corazón siempre daban un paso adelante”. ¿Qué se viene después de ser campeón del mundo? “Quiero más“, respondió.

Las y los marplatenses viven una semana inolvidable, que superó por mucho lo ya realmente emotivo que venían viviendo desde la consagración en la Copa América 2021, en el Maracaná y ante Brasil. Mientras tanto, los días de descanso de Dibu Martínez en Mar del Plata antes de volver a Inglaterra son, nada más y nada menos, que con la medalla de campeón mundial y con el reconocimiento como mejor arquero de Qatar 2022.

Por eso, la expectativa por la llegada del exUrquiza, San Isidro y Talleres era altísima, con algunas personas que se concentraron en el aeropuerto el martes esperando la posibilidad de que llegara en avión desde los festejos en Capital Federal -algo que finalmente no ocurrió- e incluso en la puerta del barrio privado “Rumencó” de la zona sur donde reside.

Pero después de un miércoles de “descanso” de tanta celebración, su primera aparición pública fue en una cancha de padel de la zona portuaria de Mar del Plata, horas antes de su reencuentro con el público marplatense, como aquel que tuvo en junio en el Polideportivo Islas Malvinas.

El homenaje en el “fan fest” estaba programado en su inicio desde las 16, pero mucho tiempo antes comenzó el movimiento en inmediaciones del balneario Las Toscas, allí donde durante siete jornadas miles de marplatenses vibraron, sufrieron y festejaron cada partido de la Scaloneta en la Copa del Mundo.

A las 17,39 el arquero campeón de América y de la Copa del Mundo apareció ante decenas de miles de hinchas que esperaron durante horas sobre el pasto, tras una caminata de unos metros secundado por el intendente Guillermo Montenegro y rodeado por personal de seguridad.

¿Esta es la hinchada más grande, sabías?, le preguntó Adrián Maucci, el presentador, y Dibu respondió: “Lo sabía, lo veía en todos los partidos”. Y, antes de mostrarle un video con sus enormes atajadas a lo largo del Mundial, el arquero expresó: “Traje la copa y vine a Mar del Plata, es algo hermoso”.

Después, un grupo de chicos de distintos clubes de Mar del Plata le entregaron a modo de regalo una bandera que estuvo presente en cada uno de los “fan fest”, que se la enroscó en el cuerpo. Y luego sí fue el momento de sus palabras:

“Creo desde que nací en Mar del Plata, es la primera vez que veo tanta gente junta“, celebró sobre la multitud que se concentró para recibirlo, y rápidamente expresó: “Lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo, no solo es un orgullo para mí sino también para todos los chicos, los arqueritos, que sueñen con lograr la cuarta”.

También repasó parte de su historia, como el hecho de haberse ido a las 12 años a Independiente y, desde allí, a los 17 a jugar Inglaterra para poder ayudar a su familia. “Cuando empecé a jugar en la Selección le quería dar un título a mi ciudad: la Copa América, la Finalissima y le ganamos a los últimos campeones del mundo en Qatar”, recordó.

Además, se refirió a la última atajada en el tiempo suplementario en la final con Francia. “Fue increíble, fue uno de los partidos que mejor jugamos, hicimos un penal que vino de la nada, ellos se agrandaron en el partido, pero hasta que la pelota no entre no hay que festejar”, rememoró sobre la gran final que terminó con el título argentino.

Y uno de los pedidos del público fue que repitiera el baile que hizo tras uno de los penales fallados por Francia en la final. Y eso hizo, ante la ovación de miles de personas.

“Es algo que me sale del momento, sé que en los penales me hago fuerte, sé que se me respeta, lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho, y cuando atajo el primer penal en una final del mundo yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso. Y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole y la tiró afuera, se cagó todo“, rememoró en torno a la serie de penales para provocar risas y aplausos entre los presentes.

Dibu también dejó un mensaje sobre lo vivido a lo largo de Qatar 2022, destacó que ante cada partido con sus compañeros se repetían que “jugaban por la gente” y no por otra cosa o ambición: “Cuando las piernas no daban, la gente y el corazón siempre daban un paso adelante”, reflexionó y destacó la unidad generada con las y los argentinos. Así, pidió: “Como país tenemos que estar más conectados unos con otros para que este hermoso país salga adelante”.

Su relación con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, también fue parte de sus palabras, y reveló un mensaje enviado en las últimas horas. “Le mandé un mensaje diciéndole ‘muchísimas gracias por darme el Mundial’. Y él me dijo lo mismo. Es algo increíble que el mejor jugador del mundo te respete”.

Finalmente, Dibu dijo esperar que cada argentino y argentina “haya disfrutado el mundial” al igual que él, prometió “tratar de conseguir la mayor cantidad de camisetas posibles con la tercera estrella” para Mar del Plata y contó sobre la publicación de un libro con ayuda de dos amigos de la familia en el que cuenta su historia. “Naciendo en un barrio de calles de tierra, en el barrio El Jardín, llegué a ser campeón del mundo”.

¿Qué se viene ahora? “Soy campeón de América, campeón del Mundo, guante de oro en la Copa América y en la Copa del Mundo y quiero más”, dijo.

Luego de este primer acercamiento con su público, con los hinchas de su Mar del Plata natal, los homenajes no terminarán para el hijo pródigo de la ciudad sino que, mientras el futbolista retoma su actividad en el Aston Villa de Inglaterra, a nivel local la política espera, por ejemplo, ponerle su nombre al Estadio Minella e instalar un monumento en la plazoleta de Diagonal Alberdi y la costa donde el miércoles apareció una gigantografía.