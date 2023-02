“Dibu” Martínez fue elegido por la FIFA como el mejor arquero del mundo

El marplatense se convirtió en el primer arquero argentino en levantar el trofeo. En una ceremonia vestida de “celeste y blanco” también ganaron Scaloni, Messi y la hinchada argentina.

(Foto: prensa FIFA)

El arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez fue elegido por la FIFA como el mejor arquero del mundo en el 2022, y recibió el premio The Best en una ceremonia de lujo en París. Además, Lionel Scaloni levantó el premio al mejor arquero de la temporada, mientras que Lionel Messi fue elegido nuevamente como el mejor jugador del mundo.

Como desde 2017, la FIFA realizó este lunes una gran ceremonia de lujo en Salle Pleyel, París, en donde le entregó a los ganadores y a las ganadoras de las ocho categorías participantes los premios The Best. Y tras un año espectacular en el que brilló con la Selección Argentina y fue pieza indispensable para que el país se abrace a la gloria eterna por tercera vez en su historia, Dibu Martínez levantó el pesado y glorioso trofeo.

El surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata y actualmente en Aston Villa se convirtió en el primer arquero argentino en ganar el galardón que otorga la FIFA tras superar en la terna al belga y actual Real Madrid Thibaut Courtois y el marroquí Yassine Bounou, arquero del Sevilla.

Y más que merecido este premio y reconocimiento para el arquero marplatense de 30 años ya que tuvo un año de ensueño con el título de la Finalissima y, por su puesto, la Copa del Mundo. No solamente estuvo en los siete encuentros a lo largo de Qatar, sino que tuvo estupendas actuaciones como contra Australia en octavos de final, y principalmente en las semifinales ante Países Bajos y la gran final contra Francia al detener remates puntuales y ser clave en las tandas de penales para ser una de las figuras argentinas que lo convirtieron en un ídolo nacional.

🏆 DIBU MARTÍNEZ, ELEGIDO EL MEJOR ARQUERO DEL AÑO POR LA FIFA 🧤 Emiliano se impuso por encima de Bono y Courtois para ser el primer defensor de los tres palos argentino que levanta este premio. pic.twitter.com/LHBSrnOldX — TyC Sports (@TyCSports) February 27, 2023

“Este premio es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país ganar un Mundial después de 36 años, es algo hermoso. La gente sabe lo emocional que es ser argentino y poder levantar la Copa del Mundo es algo hermoso para todo el país, especialmente por el año que estamos pasando económicamente. Sentimos esa conexión con el país y es un orgullo”, fueron algunas de la palabras de Dibu Martínez.

El premio al Dibu Martínez no fue el único otorgado a la Scaloneta campeona del mundo sino que también le dieron el premio como mejor entrenador del 2022 al gran mentor, Lionel Scaloni (le ganó la terna a Carlo Ancelotti y Pep Guardiola), mientras que Lionel Messi, como no podía ser de otra forma, recibió el premio al mejor jugador del mundo (venció a los franceses Mbappé y Benzema).

Sin embargo eso no fue todo para el país, que terminó de pintar los premios The Best de la FIFA con los colores celeste y blanco luego de la entrega al galardón a la mejor hinchada del año. El que subió a recibir el premio fue Carlos El Tula Pascual, de 82 años y que estuvo presente en los últimos catorce mundiales.