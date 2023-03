Dibu Martínez: “La final del Mundial la jugué como si estuviera en Mar del Plata”

El arquero marplatense dio detalles acerca de la final del Mundial ante Francia: “No me pesó nada”, reconoció.

(Foto: Selección Argentina)

Con la consagración de la Selección Argentina, el Mundial de Qatar 2022 quedará por siempre en la historia grande del país, y una de las figuras excluyentes por su personalidad, seguridad, voz de mando y principalmente por claves atajadas fue el arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez, que según manifestó este jueves, el partido más importante de su carrera lo jugó con tranquilidad y sintiéndose local: “La final del Mundial la jugué como si estuviera en Mar del Plata”, mencionó.

A poco más de dos meses de haber alcanzado la gloria eterna, el actual arquero del Aston Villa reveló en una entrevista exclusiva con TyC Sports en Inglaterra cómo vivió la final del mundo ante Francia, la recordada atajada a segundos del cierre del suplementario a Kolo Muani, el significado que le da a la coronación y el récord que busca conseguir con la camiseta Albiceleste.

“No me pesó nada jugar la final del Mundo. La jugué como lo hacía en la plaza del barrio Jardín de Mar del Plata”, expresó Dibu Martínez, surgido en Talleres, General Urquiza y San Isidro en lo que fue, seguramente, el partido más importante que jugó en sus 30 años.

Horas posteriores a haber recibido el premio “The Best” por parte de la FIFA al mejor arquero del mundo en el 2022, el marplatense, figura del último Mundial y querido por miles de chicos y chicas se refirió a los sentimientos por haber conseguido la tercera estrella en la historia del fútbol argentino: “Ser campeón del Mundo por primera vez es especial y quedará en el corazón por el resto de mi vida”, dijo.

En cuanto a la significativa y majestuosa atajada a Kolo Muani a tan solo segundos para que termine el suplementario en la final del Mundial y que ayudó a que Argentina no pierda ante Francia y que el seleccionado más tarde se corone campeón del mundo por penales -donde Dibu volvió a ser figura allí al detener el remate a Kingsley Coman-, el arquero marplatense sostuvo: “No me di cuenta del valor que tenía porque fue todo muy rápido y no la pude apreciar. Solo quería que me pegue en la cara. Hoy la veo y me emociona”, reconoció.

Después del penal definitivo de Gonzalo Montiel, Dibu Martínez se desplomó en el campo de juego del estadio Lusail de Qatar y así relató su reacción: “Estaba despierto y desmayado al mismo tiempo. No sabía qué hacer, quería abrazarme con todos”.

Emiliano Dibu Martínez debutó en el seleccionado mayor de la mano de Lionel Scaloni a los 28 años y desde allí fue inamovible en el arco argentino. En total disputó 26 partidos, con solo 13 goles en contra y un solo partido perdido, en el debut mundialista ante Arabia Saudita. Además, en su corto paso por Argentina ya levantó los tres títulos más importantes: el Mundial, la Copa América y la Finalissima.

Ante la consulta si se siente el mejor arquero de la historia argentina, Dibu contestó: “Ganar en Brasil en el Maracaná después de 28 años, ganar a los campeones de Europa en Wembley y ganarle a los últimos campeones del mundo en Qatar en una final del mundo no es para menos, pero a nosotros todavía nos falta dar mucho. Yo no puedo decir que soy el mejor cuando jugué 26 partidos en la Selección y Chiquito Romero jugó 100, con 44 arcos en cero. Me falta todavía para tratar de ser el mejor, quiero llegar a los 100 partidos“, enfatizó.