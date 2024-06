Dibu Martínez y los Juegos Olímpicos: “Si me tengo que pelear con el Aston Villa, lo haré”

Desde Miami, donde la Selección Argentina se entrena pensando en la Copa América, el arquero marplatense dejó en claro su deseo de poder estar en París 2024.

"Dibu" Martínez con Gerónimo Rulli durante los entrenamientos (Foto: prensa Selección Argentina)

Mientras se entrena con la Selección Argentina en Miami pensando en el inicio de una nueva Copa América, el arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez no oculta sus ganas de participar de los Juegos Olímpicos y, en ese sentido, expresó que siempre pone a la Selección por delante y hasta que si se tiene que “pelear” con el Aston Villa para cumplir su deseo de estar en París, lo hará.

Desde Miami, donde la Selección Argentina continúa con su preparación de cara a los amistosos preparatorios que tendrá ante Ecuador y Guatemala antes del comienzo de la Copa América, Emiliano Dibu Martínez dejó en claro su deseo de poder estar también en los Juegos Olímpicos aunque eso implique entrar en conflicto con el Aston Villa.

“Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está cien por ciento dado”, confesó Dibu durante una entrevista en TyC Sports.

En la víspera de lo que será su segundo torneo continental y a tan solo tres años de su debut en la Mayor, el marplatense sostuvo que su objetivo siempre fue ser el “uno” de la Selección Argentina y, por lo tanto, representar al país en un Juego olímpico no deja de seducirlo. Según trascendió, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez ya tendrían todo acordado para ser dos de los tres jugadores mayores que integrarán la lista de la Selección Sub 23 que participará en París.

Con la ilusión de ser el tercero que complete la nómina del conjunto que dirigirá Javier Mascherano, Dibu afirmó: “Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré. Lo más importante es la Copa América, después los Juegos Olímpicos”.

La Copa América comenzará para Argentina el jueves 20 de junio cuando choque contra Canadá en Atlanta y, en caso de llegar a la final, el duelo decisivo se jugará el 14 de julio. Diez días después comenzarán los Juegos Olímpicos que se extenderán hasta el 11 de agosto, mientras que el inicio de la Liga inglesa para el Aston Villa está programado para el 17 de ese mismo mes. Un calendario más que apretado para las aspiraciones del arquero campeón del mundo que de todas maneras sentenció: “Mi sueño es llevar la dorada“.

Lo inmediato para la Selección serán los amistosos contra Ecuador del próximo domingo, y frente a Guatemala el viernes 14. En función de ello y de la continuidad de Lionel Scaloni al frente del equipo, el exIndependiente expresó: “Sabemos que sin él no tenemos conductor de equipo, la famosa Scaloneta no funciona. Él es nuestro jefe y líder, con él nos sentimos más seguros. No nos regala nada, nos dijo que el diez (por Lionel Messi) es el único que tiene el lugar asegurado. Lo demuestra con hechos. La gente que se relaja o no está en su mejor nivel, no viene”

A la hora de analizar el próximo torneo que se avecina, donde Argentina compartirá el Grupo A junto con Canadá, Chile y Perú, el marplatense consideró: “Va a ser más difícil que la anterior. Son diferentes sedes y viajás cada tres días, con entrenamientos de mucho calor. El desgaste va a ser muchísimo pero nuestro objetivo es llegar a la final e ir contra el equipo que sea. En esta Copa hay entre cinco y seis candidatos“.

Por último, y en referencia a su actualidad, el arquero que consiguió con los Villanos la clasificación a la Champions League tras más de 40 años señaló: “Hoy me siento mucho más completo que en mi primera Copa América y después del Mundial. Mi mejor momento está viniendo y quiero prepararme como nunca”.