Dura derrota de Peñarol en manos de Quimsa

(Foto: prensa LNB)

En el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de básquet, Peñarol de Mar del Plata sufrió una nueva derrota, esta vez en manos de Quimsa por 58-92 en el estadio Héctor Etchart ubicado en Caballito. La jerarquía del conjunto santiagueño fue más que los Milrayitas, aunque este martes tendrán una rápida revancha cuando se enfrenten desde las 19 a Instituto de Córdoba.

Se cruzaron dos equipos con realidades diferentes. Con este resultado, Peñarol llegó a cuatro derrotas consecutivas, mientras que La Fusión llegó a su séptima victoria en fila, dando a las claras el poderío en el último año del conjunto santiagueño que, dentro de los logros que consiguió, se encuentra la consagración de la primera Basketball Champions League Americas.

Desde los primeros minutos de juego, Quimsa mostró el dominio en el juego con buenas transiciones, pases, cortes, vértigo y experiencia en sus jugadores. En los iniciales cinco minutos de partido, el conjunto santiagueño consiguió puntos cerca del canasto, todo lo contrario a Peñarol, que realizó más lanzamientos de tiros de tres puntos que de dos, aunque no fueron acompañados con buenos porcentajes.

Un dato no menor es que para Peñarol no disputó ni un minuto el ala pivote Tevin Glass. El extranjero, quien sumó en su debut 20 puntos y 8 rebotes en 27 minutos en cancha y fue el goleador de su equipo y del partido, esta tarde no entró y aunque no es oficial que acarree una lesión, se lo observó en el banco de suplentes con un apósito en su codo derecho.