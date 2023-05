El Aston Villa de “Dibu” Martínez y Buendía clasificó a la Conference League

De la mano de los marplatenses, los “Villanos” volvieron a clasificarse a una competencia internacional después de doce años.

(Foto: archivo / prensa Aston Villa)

Con los marplatenses Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía como piezas fundamentales, el Aston Villa volvió a clasificarse a una competencia internacional después de doce años luego de vencer este domingo por 2 a 1 al Brighton & Hove Albion de Alexis Mac Allister y así asegurase el séptimo puesto de la temporada 2022-23 de la Premier League, posición clasificatoria a la Conference League.

Con los nacidos en Mar del Plata como titulares, Aston Villa ganó como local con goles de Douglas Luiz y Ollie Watkins y alcanzó los 61 puntos producto de 18 victorias, 7 empates y 13 derrotas, números que lo posicionaron en el séptimo puesto, por lo que el conjunto de Birmingham consiguió uno de los grandes objetivos que tenía en la temporada, que era clasificarse a una competencia internacional.

Con el puesto 7 de la Premier League, Aston Villa clasificó a la Conference League, torneo que se encuentra en el tercer escalón de importancia a nivel clubes de Europa, después de la Champions League y la Europa League. Cabe mencionar que la primera edición de este certamen se llevó a cabo en la temporada pasada y en ella el campeón fue la Roma de Italia dirigida por José Mourinho, mientras que en la actual campaña los finalistas son la Fiorentina del marplatense Lucas Martínez Quarta y el West Ham. La final se disputará el miércoles 7 de junio desde las 16, horario argentino.

El comienzo del Aston Villa en la temporada no fue el mejor, tanto que los directivos del elenco inglés decidieron prescindir de los servicios del entrenador Steven Gerrard a finales de octubre tras haberse disputado solo once fechas, con un registro de dos victorias, tres empates y seis derrotas. Al estar en puestos complicados con el descenso, el club de Birmingham eligió a un entrenador con experiencia como lo es Unai Emery y a partir de allí los resultados comenzaron a aparecer, por lo que escalaron en la tabla de posiciones y finalmente cerraron una gran temporada con la clasificación internacional, algo que no sucedía desde hace doce años. La última vez había sido en la temporada 2010-11 cuando disputó la primera fase de la Champions League.

En esta gran campaña del Aston Villa, el arquero campeón del mundo, Dibu Martínez fue una de las figuras. A lo largo de los 38 partidos de la Premier League, el surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata defendió el arco en 36 oportunidades, le convirtieron 38 goles y en trece encuentros terminó con la valla invicta. Además, a lo largo de la temporada el arquero ex Independiente superó los 100 partidos con la camiseta de Los Villanos.

El otro marplatense que fue fija entre los titulares durante la buena temporada del Aston Villa fue Emiliano Buendía. El surgido en Cadetes de Mar del Plata utilizó el número “10” en su espalda y disputó los 38 partidos de la máxima categoría del fútbol inglés, convirtió cinco goles (a Everton X2, Tottenham, Leeds y Bournemouth), asistió en dos oportunidades (contra Leicester y Brentford) y no recibió ninguna tarjeta.