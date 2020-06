El Baskonia de Luca Vildoza avanzó a las semifinales y ya conoce rival

El equipo vasco logró tres victorias en el Grupo A de la Fase Final de la Liga ACB con el base marplatense como pieza clave. El domingo se enfrentará al local, Valencia.

(Foto: prensa Baskonia)

El Baskonia tuvo una buena presentación en el Grupo A de la Fase Final de la Liga ACB al ganar tres de los cinco encuentros y esto alcanzó para que el equipo vasco avance a las semifinales del torneo, con la vuelta del base marplatense Luca Vildoza, que mostró un gran nivel deportivo.

Los Vitorianos se enfrentarán el domingo desde las 15 (horario de Argentina) a Valencia, equipo que hace de local ya que la reanudación de la competición de básquet español se realiza en esa ciudad como sede única. En la otra llave, el Barcelona -primero del Grupo A- se medirá ante el San Pablo Burgos desde las 12 del domingo, también horario argentino. Es menester recordar que será a partido único y que los equipos que ganen definirán el título de liga el próximo martes.

Luca Vildoza volvió a las canchas luego de casi seis meses de inactividad por una lesión en su hombro derecho, e igualmente lo hizo con un gran nivel. En el primer partido contra Bilbao Basket, Baskonia logró una victoria aplastante por 87 a 64 y el marplatense se lució en casi 27 minutos al ser el goleador del partido con 20 puntos (5/7 en triples) y sumar 5 rebotes, 5 asistencias y terminar con 30 de valoración.

Vildoza, también fue importante en la segunda victoria ante Tenerife por 79-72. Allí, disputó 22 minutos y anotó 10 puntos, sumó 2 asistencias y 3 recuperos. En la tercera jornada del Grupo A, el Baskonia se enfrentó a Barcelona, uno de los firmes candidatos a llevarse el trofeo. Este encuentro fue la primera derrota de Vildoza y su equipo por 75-81 y el base aportó en poco más de 16 minutos, 1 punto y 4 rebotes.

En la cuarta fecha, el ex Quilmes volvió a ser pieza clave del equipo en la dura victoria ante Unicaja por 87-86, triunfo en el que aseguraron la plaza a las semifinales. El base, en 28.45 minutos, firmó una planilla de 13 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Además en el quinto partido ante Joventut, el Baskonia cayó por 74-76 y allí el técnico montenegrino, Dusko Ivanovic, decidió disminuir los minutos de los jugadores más importantes para darles descanso y que llegaran de la mejor forma posible a las semifinales. El marplatense disputó sólo 10.45 minutos, aportó 1 asistencia y no sumó puntos ni rebotes.

Cabe recordar que Patricio Garino, otro de los marplatenses que forma parte del plantel del Baskonia, no viajó a Valencia para disputar esta Fase Final de la Liga ACB dado que el ex Unión de Mar del Plata y jugador de la Selección Argentina fue operado en noviembre del 2019 de una grave lesión en su rodilla derecha al constatarse la rotura del ligamento cruzado anterior. De todas maneras, sí retomó los entrenamientos mediante un estricto protocolo sanitario a mediados de mayo, pero para que su recuperación sea óptima y para no sobreexigirlo en una competencia en la que no hay margen de error -y se define sólo en dos semanas- desde el cuerpo técnico decidieron que lo mejor era excluirlo del plantel.