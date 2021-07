El cambio mental y físico de Patricio Garino para llegar a los Juegos Olímpicos

Luego de una temporada irregular por lesiones que lo aquejaron, el alero marplatense aseguró que gracias a los trabajos con el grupo en Las Vegas “volvió a ver la luz”.

(Foto: prensa CABB)

Luego de una temporada irregular en la que diferentes lesiones lo aquejaron y complicaron su estadía en Lituania, el marplatense Patricio Garino tuvo que cambiar su mentalidad y físico para poder estar entre los doce jugadores que integran la lista de la Selección Argentina de básquet para representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Para poder estar entre los seleccionados por el entrenador Sergio Oveja Hernández, para el ex Unión de Mar del Plata fue fundamental el trabajo que realizó con el grupo en Las Vegas, Estados Unidos, en donde no solo trabajó con el objetivo de su recuperación física, sino que el estar con sus compañeros se fortaleció anímicamente. “En el grupo me protegieron y dieron tranquilidad mental. En Las Vegas volví a ver la luz”, expuso en un diálogo con prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

“Llegué con miedo, nervioso por mi situación, no sabía cómo iba a estar físicamente, si iba a poder trabajar a la par del grupo y cómo respondería a la exigencia. Creo que todos se dieron cuenta, porque no fui el Pato de siempre, alegre y jodón. Estuve en mi ‘burbuja’, hablando poco y centrado en lo mío. Pero, por suerte, el cuerpo técnico que tanto me conoce me llevó de menos a más y hoy estoy mucho mejor de lo que esperaba, con otro ánimo y confianza”, explicó en torno a cuál era su situación al llegar a Estados Unidos sin mucho rodaje físico.

Es que su temporada en Zalgiris de Lituania no fue la mejor, solo pudo estar en pocos encuentros de Liga y Euro, ya que sufrió la dura lesión en los meniscos de su rodilla derecha y hasta tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y para colmo, cuando comenzó a tomar ritmo nuevamente, dio positivo en coronavirus.

“Me tuve que operar al mes y medio de estar en Lituania, pero como es algo ya casi rutinario en mi cabeza, no lo sufrí y volví a jugar. Pero, a las tres semanas, caí con el virus y me pegó muy fuerte. No tanto en los síntomas, pero sí en lo mental y lo físico, me costó mucho volver. En 15 días me comí el músculo de una pierna y empecé con dolores. Ahí fue cuando la pasé mal y me agarraron las dudas pensando en Tokio. Pasé dos semanas en el gimnasio y no ganaba músculos. Y cuando volví, por querer forzar terminar la temporada, me desgarré y todo fue peor”, resumió su difícil temporada a raíz de los obstáculos tanto físicos como mental.

Otro de los aspectos que ayudaron a que el marplatense pueda estar representando al país en sus segundos Juegos Olímpicos -el primero fue el de Río 2016-, son los minutos que pudo sumar en los tres amistosos en el norte de América ante Nigeria, Australia y Estados Unidos, a pesar de que los resultados no fueron los deseados.

“Con el correr de los minutos en los amistosos, me sentí bien, en especial con fuerza para defender, que es mi fuerte. Vi que podía saltar, hacer los pasos laterales, flexionar rodillas y bajar el culo. Todo eso fue una prueba, quería ver cómo me sentía y terminé tirándome al piso, haciendo todo con normalidad”, expuso y además agregó: “Primero estaba nervioso por los entrenamientos grupales y luego por los amistosos, pero cuando llegaron me di cuenta que estaba bien. En la cancha sentí que, más allá de algunos errores que habitualmente no cometo, no había perdido tanto”.

Argentina integra el Grupo C de las olimpiadas junto al local Japón, el último campeón del mundo, España, y Eslovenia, selección que se adjudicó el boleto a Tokio tras quedarse con el preolímpico de Kaunas, Lituania. En relación a la competencia, el debut de Pato y Luca Vildoza en la selección ser el lunes a las 1.40 (horario argentino) ante el seleccionado que tiene como gran líder a Luka Doncic, partido que será clave para las aspiraciones de ambos seleccionados en clasificar a la siguiente ronda y así pelear por una medalla.

Por la segunda fecha del grupo de los Juegos Olímpicos, la Albiceleste –con Luis Scola como emblema y capitán- se medirá el jueves 29 de julio, en uno de los horarios que mejor le quedará al común de las personas ya que se enfrentarán a España desde las 9 (hora argentina), mientras que el tercer y último cruce de la zona será en las primeras horas del domingo 1 de agosto, cuando desde las 1.40 (horario argentino) se cruce ante el seleccionado japonés dirigido por el argentino Julio Lamas.