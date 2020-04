El día que Horacio Zeballos fue parte de la despedida de David Nalbandian

Este lunes se cumplen siete años del último partido profesional que disputó el tenista cordobés y fue precisamente con el marplatense en un dobles de Copa Davis.

(Foto: Reuters)

Hace precisamente siete años que David Nalbandian disputó su último partido profesional de tenis y fue en el marco de los cuartos de final de la Copa Davis ante Francia, el 6 de abril de 2013 en Parque Roca de Buenos Aires. Hizo pareja en dobles con el marplatense Horacio Zeballos y fue triunfo argentino por 3-6, 7-6(3), 7-5 y 6-3 ante la dupla francesa Michael Llodra y Julien Benneteau.

Con este triunfo, Nalbandian y Zeballos pusieron la serie 2-1 a favor del equipo argentino que era capitaneado por aquel entonces por Martín Jaite. A su termino, Carlos Berlocq derrotó a Gilles Simon en singles por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 en el partido definitorio de la serie para ganarlo 3 a 2 y sellar su pase a semifinales para enfrentarse a República Checa en septiembre.

Igualmente, el cordobés Naldandian no tenía pensado el retiro a tan temprana edad. Seis meses después al encuentro disputado junto a Horacio Zeballos, anunció mediante una conferencia de prensa retirarse del tenis profesional a los 31 años por problemas físicos. “El hombro derecho no me respondió bien. Y así no puedo competir al nivel ATP.”, explicó el cordobés.

Gracias a todos por haberme permitido disfrutar del aliento de ustedes a lo largo de toda mi carrera. — David Nalbandian (@nalbandiandavid) October 1, 2013

Luego disputó un atractivo partido despedida ante el español Rafael Nadal, número 1 del ranking ATP en ese año. Fue victoria del español por por 6-3 y 6-4 en un estadio montado en la Rural de Palermo, sobre una carpeta de cemento y ante 10 mil espectadores.

Los marplatenses y amantes del tenis recordarán el fin de semana del 22 y 23 de noviembre del 2008 cuando David Nalbandian y el equipo argentino disputaron la final de la Copa Davis ante España en el Polideportivo Islas Malvinas. En el primer día de competencia, Nalbandian despachó a David Ferrer por 6-3, 6-2 y 6-3, mientras que al día siguiente, en el dobles, Nalbandian/Calleri fueron la pareja de Argentina ante Verdasco y López, claves en la consagración española en esa final.

En su carrera, David Nalbandian terminó con un récord de 383 triunfos, 192 derrotas y 11 títulos. Su puesto más alto en el ranking ATP fue el 3er. lugar el 20 de marzo de 2006. En ese año, el cordobés, jugador importante en la Selección Argentina de tenis, alcanzó las semifinales del Roland Garros y Australia Open.

Mientras que, en Copa Davis representando al país, disputó 26 series y 50 partidos de los cuales fueron 39 victorias y 11 derrotas.