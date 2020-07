El fútbol argentino tiene protocolo para la vuelta a los entrenamientos

El Consejo Médico de AFA mantuvo una videoconferencia con los clubes de todas las categorías del fútbol argentino y quedó diagramado el protocolo sanitario, aunque aún sin fecha estimada.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Aunque la fecha para la vuelta a los entrenamientos no está estipulada y genera cierta incertidumbre en diferentes equipos, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), junto a su Consejo Médico, diagramaron el protocolo sanitario correspondiente que incluye a los equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

A pesar de que la vuelta a la actividad sigue dependiendo de la decisión de las autoridades de la salud, y el presidente de AFA, Claudio Tapia, había adelantado hace unas semanas que, los entrenamientos volverán cuando todo el país se encuentre en Fase 4 para prevenir el avance del coronavirus, desde el ente de fútbol armaron el protocolo.

“Terminamos de armar un protocolo para todo el fútbol argentino, que incluye el femenino y los de playa y sala. Será muy simple de hacer, no algo impracticable, y aplicable independientemente de la categoría o el género”, puntualizó el médico de AFA, Donato Villani.

Además, el doctor Villani explicó que este protocolo se apoyará “en tres patas importantes: higiene, movimiento interpersonal y entrenamientos con grupos integrados por no más de seis personas, que no se podrán intercalar ni con el cuerpo técnico”.

El también histórico médico de Lanús, insistió con que el “protocolo es muy accesible, fundamentalmente porque se tuvieron en consideración las cuestiones de infraestructura. Por eso cuando se refirió lo del traslado puerta a puerta, se pensó inmediatamente en contar con combis especialmente adaptadas para que pasen a buscar a los jugadores a sus domicilios, siempre respetando la distancia social y manteniendo el tema infectológico del transporte”, detalló algunos puntos.

Además, el protocolo sanitario consiste en que una vez que los futbolistas estén en el campo de juego, no deben tocarse entre sí. “Si un club tiene cuatro canchas a disposición para practicar, eso es muy factible de llevar a cabo. Y después, con que se higienice todo con agua y lavandina alcanza y sobra”, apuntó Villani y agregó: “Resulta muy difícil que un jugador se contagie jugando al fútbol. Aunque sí puede pasar que el virus lo traiga de afuera y lo meta en el campo de juego”.

Lo que es un hecho es que los costos de la aplicación del protocolo será un punto en contra que tienen muchos clubes, especialmente los que no disputan las principales divisiones del fútbol argentino, ya que el valor mensual de realización de los testeos a un plantel completo puede llegar a tener costos muy altos. A esto se le agrega que la infraestructura de las instituciones no es la misma ya que no todos cuentan con más de una cancha para entrenarse.

Y todo esto sin contar con que la vuelta a las competencias será a puertas cerradas y por ende los clubes tendrán los consiguientes gastos por la apertura de sus estadios sin ingreso alguno por venta de entradas, algo esencial para la supervivencia en los del ascenso que no disfrutan de importantes ingresos televisivos.