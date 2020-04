“El fútbol arrancará en Europa antes que en Argentina”

El exjugador marplatense y actual agente de futbolistas, Federico Almerares, habló a partir de su contacto con el fútbol europeo del posible retorno y las medidas económicas.

(Foto: instagram)

Los problemas que genera la pandemia del coronavirus en la vida cotidiana de la gente, se trasladan también al fútbol, particularmente en el aspecto económico al no haber actividad. El marplatense Federico Almerares, exjugador de fútbol y en la actualidad agente de varios futbolistas -por lo tanto en contacto con el fútbol europeo-, explicó cómo los diferentes clubes actúan ante esta situación inusual y presagió que la reanudación del fútbol se iniciará en Europa, y luego Argentina actuará en consecuencia.

“El fútbol arrancará en Europa antes que en Argentina”, sostuvo Almerares en un diálogo con Qué digital. El exdelantero de Alvarado tiene contacto constante con el “viejo continente” porque allí se encuentra uno de sus representados, el defensor argentino David Abraham, actual jugador del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga.

“Hablo seguido con David. En Alemania ya empezaron a entrenar hace dos semanas por grupo. Primero los defensores, luego los volantes y después los delanteros. Respetan todas las normas de protocolo que se vienen diciendo, y de a poco van encontrando la forma física para un jugador profesional, porque al estar más de un mes encerrados, más allá de que igual entrenan, no es lo mismo hacerlo con el equipo. Le llevará un tiempo más y en Europa arrancará antes que acá. Vamos a seguir esa línea en Argentina”, sintetizó el exdelantero con inferiores en River Plate.

Igualmente, no se animó vaticinar cuándo será el día de comienzo del fútbol en el país. “Hablar de futurología es muy difícil porque esto es día a día, entonces hay que esperar y tener paciencia. Todos queremos que vuelva el fútbol lo antes posible porque para el fútbolero es un estilo de vida. Tenemos una parte de nuestro corazón inhabilitada, igualmente, primero está la salud.”, expresó el agente de futbolistas.

En esta semana, se confirmó que la Bundesliga sería la primera liga en retomar a la actividad el sábado 9 de mayo, siempre y cuando la canciller de Alemania, Angela Merkel, dé el visto bueno para la reanudación de la competencia. El plan principal para que vuelva a rodar la pelota en Alemania sería contemplar la presencia de sólo 300 personas en los estadios además de reglas vinculadas a la higiene y la estimación de los tests.

En aspectos ligados a la economía, Almerares contó algunas medidas que tomaron los diferentes clubes: “Algunos decidieron bajarle el salario a los jugadores, es un poco de sentido común porque si al club no le ingresa dinero es difícil que le puedan completar el salario a los jugadores. Igual hay que tener en cuenta que no todos ganan un buen dinero para vivir tantos meses sin cobrar. Es muy específica toda la situación, están los de primera y luego los de ascenso. También están los jugadores de primera que tienen un salario bajo y a esos hay que ayudarlos”. Y añadió: “La situación económica no sólo abarca al fútbol sino en todo el país. Hay que tratar de que pase lo más rápido posible esta pandemia para que vuelva todo a la normalidad”.

En Argentina, el pasado miércoles hubo una reunión por videollamada entre los capitanes de los clubes de todas las categorías del fútbol junto al titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, para analizar el futuro de los torneos y dentro de ello la continuidad del pago de sueldos.

Federico Almerares volvió a mediados de marzo de Estados Unidos, donde cerró la negociación de otro jugador del cual él representa, el volante Gastón Giménez, exVélez. Desde que volvió al país, se encuentra en su ciudad natal, Mar del Plata y pasa la cuarentena rodeado de su familia.

“El 10 de marzo llegué de Estados Unidos. Allí hice la última negociación por Gastón Giménez para su llegada a Chicago Fire de la MLS, junto al manager de la franquicia estadounidense. Cuando llegué de allá, todavía no era un país de riesgo, y cuando llegué a mi casa ya no salí más”, admitió.

En cuanto a su nueva faceta como representante, Almerares contó que la negociación con Giménez se retrasó más de lo esperado. “La negociación por Giménez fue una negociación larga, porque arrancamos el 8 de enero y se concretó en los primeros días de marzo. No nos poníamos de acuerdo con la gente de Vélez y si la negociación se dilataba una semana más, mi opinión es que no se hacía, pero pudimos lograrlo con mi socio de Suiza, así que todo salió bien”, cerró el marplatense.