El marplatense Luca Vildoza hizo historia en Europa

El base marplatense Luca Vildoza sumó un nuevo galardón a su carrera al consagrarse este domingo como campeón de la Euroliga de básquet con el Panathinaikos de Grecia que superó en Berlín al Real Madrid de Facundo Campazzo. El exQuilmes se convirtió en el séptimo argentino en coronarse como campeón del torneo de clubes más importante del viejo continente.

Panathinaikos y Real Madrid debían medirse este domingo en Berlín, Alemania, para dirimir quién de los dos se quedaría con la Euroliga. De un lado, el Merengue con Facundo Campazzo como figura. Del otro, el conjunto griego con el marplatense que hace casi un año recaló a sus filas. Peñarol y Quilmes representados en la final de uno de los eventos más importantes del mundo.

Y, aunque los madrileños llegaban como candidatos y así parecían demostrarlo con un primer cuarto arrasador, los helénicos lograron revertir una desventaja de 12 puntos y se terminaron imponiendo por 95 a 80 para alzarse con su séptimo el título continental.

De esta manera, el marplatense anotó su nombre en una lista selecta de jugadores argentinos que lograron subirse a los más alto de Europa. El primero en lograrlo fue Hugo Sconochini en 1998 con el Bolognia de Italia y, tres años después, volvió a repetir pero ya en compañía de Emanuel Ginóbili. En 2002 lo haría José Ignacio Pepe Sánchez que consiguió el título con el propio Panathinaikos y, tras ello, se consagrarían Andrés Nocioni, Facundo Campazzo y Gabriel Deck con en el Real Madrid.

Así, Luca Vildoza cosechó con esta Euroliga un nuevo título para su carrera que se suma a la Liga ACB de España conseguida en la temporada 2019/2020 con el Baskonia. Anteriormente, también había obtenido en Serbia la Copa de la Liga con el Estrella Roja de Belgrado en la temporada 2022/2023 luego de su paso por los Milwaukee Bucks de la NBA.

