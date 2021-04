El marplatense Patricio Garino dio positivo en coronavirus

(Foto: prensa Zalgiris)

Luego de que volviera a las canchas después de sobreponerse de duras lesiones –la última en los meniscos de su rodilla derecha-, Patricio Garino estaba disfrutando de jugar para el club Zalgiris de Lituania, pero este martes se dio a conocer que el basquetbolista marplatense dio positivo en coronavirus, por lo que volverá a estar fuera de las canchas.

“El partido de esta noche contra Dzukija se reprogramó para el miércoles, ya que una prueba reveló un caso positivo de covid-19 para el alero del Zalgiris, Patricio Garino”, dio a conocer el club lituano en sus redes sociales.

Después de un parate de cuatro meses desde la cirugía en los meniscos, el 23 de marzo Patricio Garino volvió al rectángulo de juego y en casi 15 minutos sumó 3 puntos y 2 rebotes en la victoria del Zalgiris por 86 a 80 por la liga de Lituania denominada Betsafe-LKL.

Tres días después, volvió a competir por Euroliga, en lo que resultó derrota de su equipo ante el poderoso Maccabi Tel Aviv por 88 a 81 y en donde el alero marplatense sumó un poco más de 3 minutos. Luego, el 30 de marzo, Zalgiris consiguió la victoria por Euroliga ante Alba Berlín por 96 a 86, en la que Pato firmó una planilla con 4 puntos en 7 minutos.

Los minutos, las actuaciones y el ritmo de juego mejoraban partido a partido para Patricio Garino. Después de la victoria ante el equipo alemán, Zalgiris volvió a jugar en condición de local por el torneo ante Lietkabelis y fue victoria 94-88 con un gran partido del exUnión en el que sumó 12 puntos, dos rebotes y un recupero para el equipo que lidera el campeonato doméstico.

Después llegó el último partido por fase regular de la Euroliga, en el que Garino anotó 8 puntos en fila (2/4 en triples), dos asistencias y un rebote en casi 14 minutos de juego en la victoria ante Panathinaikos de Grecia por 93 a 78.

A pocos meses de que se jueguen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Patricio Garino ahora debe enfocarse en recuperarse de la mejor manera del coronavirus y seguir sumando minutos para ayudar a su equipo a pelear por ambas competencias y así disputar otra competencia internacional con la Albiceleste.

Tonight’s scheduled @betsafeLKL game against Dzukija has been moved back until Wednesday, as a test revealed a positive case of Covid-19 for Zalgiris swingman Patricio Garino. pic.twitter.com/EcpPrQnXFW

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) April 13, 2021