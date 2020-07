El Norwich de Emiliano Buendía, el primer descendido en la Premier League

(Foto: prensa West Ham)

Tras varias fechas en el fondo de la tabla, este sábado se confirmó que el Norwich City, con el marplatense Emiliano Buendía en el plantel, es el primer descendido en la Premier Legue después de haber caído por goleada como local ante el West Ham por 4 a 0 en la jornada 35 del fútbol inglés disputada este sábado. Aún restan disputarse tres fechas del torneo.

Emiliano Buendía, como gran parte de la temporada, fue titular en la nueva derrota de Los Canarios, y con este resultado, se confirmó que la próxima temporada disputará el Championship, la segunda división inglesa. Con el descenso, el Norwich se convierte en el único club de la historia de la Premier League en haber bajado de categoría en cinco ocasiones en menos de treinta años.

En el partido de este sábado, la gran figura fue el delantero Michail Antonio , jugador que anotó los cuatro goles del encuentro para darle respiro a su equipo que se aleja de los puestos de zona roja, objetivo que no pudo cumplir el recién ascendido Norwich.

Esto ha sido un duro golpe para Emiliano Buendía, ex Cadetes de Mar del Plata, que es una de las figuras en el equipo. Además de haberse destacado en el ascenso conseguido la temporada pasada, en esta campaña repitió al ser el máximo asistidor del equipo con siete pases gol. Además, convirtió un tanto en la fecha pasada ante el Watford. Aunque falten tres fechas para que finalice la temporada en la Premier League, seguramente el marplatense tendrá ofertas de diferentes equipos europeos para continuar con su carrera profesional.

En estas 35 fechas que se llevan disputadas en la máxima categoría del fútbol inglés, el Norwich solamente sumó 21 unidades y se encuentra en el último puesto tras conseguir cinco victorias, seis empates y 24 derrotas. Además, tras la larga suspensión del campeonato por el coronavirus, el equipo que dirige el alemán Daniel Farke no se ha recuperado ya que ha perdido sus siete partidos disputados desde la reanudación, el 19 de junio.

Cabe recordar que a pesar de la interesante campaña en la FA Cup, no pudo seguir avanzando luego de quedar eliminado semanas atrás a manos del Manchester United en los cuartos de final, luego de un encuentro marcado por la paridad que se definió en el suplementario.

