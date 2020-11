El último paso de Maradona por Mar del Plata: el partido, los homenajes y el cariño

En el día de su fallecimiento, el repaso del último paso del mejor futbolista de todos los tiempos por la ciudad, como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

(Fotos: Qué digital)

Tras asumir como entrenador de Gimnasia en septiembre de 2019, Mar del Plata fue testigo de ese último regreso de Diego Armando Maradona al fútbol argentino. Fue el domingo 10 de noviembre, en el 3 a 0 del Lobo frente a Aldosivi, en el Estadio José María Minella.

Pero la efervescencia por la presencia del campeón mundial no se limitó al partido. Desde la tarde del sábado, su llegada al hotel Costa Galana estuvo escoltada por fanáticos que se acercaron para ver de cerca al mejor futbolista de todos los tiempos. Desde el hotel de Playa Grande, Maradona empezó a sentir el cariño de la gente.

Los operativos de seguridad de la Policía y también de fuerzas privadas no daban abasto para contener las mareas de fanáticos que rodeaban cada traslado del astro argentino: su llegada al hotel, camino al Minella, e incluso entre los pasillos del estadio.

En la previa del partido, además, Maradona recibió el reconocimiento de Aldosivi, en manos de su presidente, José Moscuzza hijo, quien le entregó la camiseta del equipo marplatense al “Diez”, a modo de homenaje por su visita.

Ya adentro del estadio, como cada vez que Diego aparecía públicamente, las dos hinchadas corearon al unísono su nombre y el clásico cántico: “El que no salta es un inglés”. Desde el campo de juego y fiel a su estilo, el Diez se golpeaba el pecho en forma de agradecimiento y saludaba a todos los costados del estadio.

En la previa, ante la consulta de la televisión, Maradona reflejaba en palabras el cariño que recibió no solo en Mar del Plata, sino en cada estadio a los que acudió desde su regreso al fútbol argentino: “No es que me sorprenda, pero sí esto es increíble que yo vaya a todas las canchas y los presidentes, los dirigentes, me devuelvan el cariño que yo les di en la cancha; es fantástico“.

Una vez finalizado el encuentro, Maradona mandó a todo el equipo a saludar a la gente que presenció el partido y agitando su gorra de Venezuela se fue directo al túnel. Ya adentro de la llamada zona mixta, brindó una conferencia de prensa entre abrazos y besos de fanáticos que se colaron en el subsuelo del Minella.