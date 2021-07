Emiliano “Dibu” Martínez, mejor arquero y clave del campeón: “Se lo dimos a Messi”

El marplatense y sus palabras después de lograr el campeonato que lo consagró: “La gente pobre, la que vive en la calle, los ricos. Hoy Argentina sonrió con Messi a la cabeza”.

(Foto: Copa América)

Damián Emiliano Dibu Martínez, desde el 10 de julio de 2021 no será un nombre más en la historia de la Selección Argentina. Será recordado como el arquero marplatense que puso todo de sí para darle a Lionel Messi el título que merecía con el seleccionado. Tras lograr la hazaña en Brasil, el título de la Copa América, sus primeras palabras: “Se lo dimos a Messi, que es quien más lo merecía”. El “1” argentino recibió el premio como mejor arquero del torneo.

El arquero del Aston Villa tapó una de las pocas y más importantes chances que tuvo Brasil en el campeonato ante Richarlison. Como en la tanda ante Colombia, el ex Urquiza no defraudó en los 90′ y mostró su alegría a minutos de lograr una consagración que se demoró unos injustos 28 años.

“Era un sueño que tenía desde chico. Me fui del Arsenal con 16 o 17 años en busca de un sueño y para una vida mejor para mi familia. Después de muchos años de esfuerzo, de valentía, de cabeza, sabía que el sueño iba a llegar. ¿Y qué más que dar un maracanazo en Brasil, con todo en contra y darle ese título al mejor del mundo? Yo le dije hace unos meses, prefería que la gane él (Messi) antes que yo. Hoy se lo pudimos dar, que era lo que más deseaba en su vida”, expresó Dibu, deshaciéndose en elogios hacia el Diez de Barcelona.

El trabajo y el esfuerzo del plantel no solo se vieron dentro de la cancha, sino afuera, donde para dar cumplimiento con la burbuja en medio de la pandemia, no pudo conocer a su segunda hija, que nació en medio de la concentración. “Lo hablé con mi mujer, le dije que era mi sueño y ella me bancó a muerte, y todavía no la pude abrazar. Es lo que más quería en el mundo”, celebró Emiliano Martínez.

Messi -al menos públicamente- después de la definición por penales ante Colombia, no ahorró elogios para el arquero marplatense, pero Dibu tampoco escatimó en cumplidos para con el astro argentino cada vez que pudo: “Se lo dimos a Messi que es quien más lo merecía“, soltó.

Pero no solo cortaron un maleficio insoportable en sí mismo, sino que también lo hicieron en el Maracaná, el corazón futbolístico de Brasil. Las sensaciones de haberlo logrado, lógicamente, son inexplicables: “Te duele la panza, te duele todo. Todavía no caigo. Lo que quiero es ir a disfrutar, abrazar a mi hija que hace una semana nació, conocer a mi sobrino que hace un mes y medio nació. Pasé mucha mierda. Gente que no confiaba en mí. Pero esto queda en la historia, hermano. Lo hicimos“, remarcó.

Entre sus últimas definiciones, dejó un mensaje de unidad en medio de una situación que afecta no solo al país sino al mundo entero: “Les mando un saludo a todos los argentinos, desearles que por fin volvieron a sonreír, los pobres, los ricos. Esta pandemia de mierda nos hizo unir a todos los argentinos y hoy les dimos una alegría a todos. Es más para ellos y solo decir que soy más argentino que nunca. ¡Vamos la concha de su madre!“, celebró.

Por último, en diálogo con DirecTV, no dejó dudas sobre su pasado y presente heroico: “Muchos decían que era más inglés que argentino. No hay más argentino que yo. Messi me dijo vos me diste la copa. Fueron muchas cosas que me hicieron fuerte. Yo sabía que no iba a entrar. Si tenía que sacarla con la cabeza o romperme con las costillas lo iba a hacer. Es una locura linda la que tengo con el arco“, continúo Emiliano Martínez.

Como cierre, con un nivel de conciencia social y de lucidez sobre lo que puede trascender al fútbol que no suele verse ni escucharse en esta disciplina, soltó: “La gente pobre, la que vive en la calle, los ricos. Hoy Argentina sonrió con Messi a la cabeza“.