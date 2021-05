En busca de su primer triunfo, Círculo Deportivo recibe a Estudiantes de San Luis

El “Papero” se mide al “Verde” desde las 15.30 en el estadio Guillermo Trama por la cuarta fecha de la Zona A del Federal A.

(Foto: prensa Círculo Deportivo)

Luego de lo que fue la vuelta al gol y un empate en San Juan, Círculo Deportivo de Otamendi busca su primera victoria en el campeonato y este domingo tiene una buena oportunidad porque se mide ante el último de la zona, Estudiantes de San Luis, desde las 15.30 en el estadio Guillermo Trama por la cuarta fecha de la Zona A del Federal A.

En la fecha pasada, el Papero rompió la racha adversa de ocho partidos y un poco más de trece meses en volver a convertir, y ahora deberá sumar de a tres puntos, hito que no se le da desde ese último día que había marcado dos goles ante Camioneros, el 13 de marzo del 2020.

Para este encuentro, la mala noticia para el entrenador Gustavo Noto es que no contará con el central Juan Manuel Zarza, lesionado en San Juan, y su lugar sería reemplazado por Agustín Charra, aunque la buena es que volverá a contar en el ataque con Ever Ullúa, pero no sería titular porque en el último juego se afianzaron como delanteros Diego Martínez y Jonatan Benedetti, y con Matías Reali de nexo.

Hasta el momento, Círculo Deportivo acumula dos empates en tres jornadas, y se medirá este domingo a Estudiantes de San Luis, equipo que hasta el momento solo acumuló derrotas en el certamen: Ciudad Bolívar (1-2), Independientes de Chivilcoy (1-2) y Cipolletti (0-1).