En busca de una pronta recuperación, Aldosivi visita a Estudiantes

Por la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional y desde las 17.10, el “Tiburón” y el “Pincharrata” se miden en el Estadio “Jorge Luis Hirschi”.

Con el objetivo de volver a sumar luego de la goleada sufrida ante San Lorenzo, Aldosivi de Mar del Plata visita a Estudiantes desde las 17.10 en el estadio renovado “Jorge Luis Hirschi” por la cuarta fecha de la zona 5 de la Copa Liga Profesional y con arbitraje de Fernando Echenique.

Con la necesidad de una pronta recuperación para tener chances de la clasificación a la “zona campeonato”, plazas que ocupan los dos primeros de cada grupo, el equipo marplatense se mide ante el Pincharrata, equipo que aún no convirtió goles en esta temporada y que solamente sumó un sólo punto de nueve posibles.

Además, el equipo que dirige Leandro Desabato llega tras caer 1 a 0 ante Argentinos Juniors y una de las principales novedades fue en el post encuentro, ya que el histórico volante Javier Mascherano puso final a su carrera tras el partido ante el Bicho.

Por el lado de Aldosivi, el entrenador Ángel Guillermo Hoyos no contará con el suspendido Mario López Quintana ni con Leandro Maciel, quien sufrió un esguince en el tobillo. Como es costumbre, el técnico no confirmó el once inicial, pero los jugadores que ocuparían su lugar son el paraguayo Fernando Aurelio Román Villalba, quien haría su debut en el club, y el otro que volvería al equipo titular es Francisco Grahl.

El de este domingo es el sexto partido que disputan Aldosivi-Estudiantes, donde hay una tendencia favorable para el equipo platense, ya que consiguieron el triunfo en cuatro jornadas contra una victoria del conjunto portuense y un empate, justamente en la primera fecha de este temporada.