Qatar 2022: en detalle, los rivales de Argentina en el grupo del Mundial

El seleccionado nacional conducido por Lionel Scaloni debuta este martes. Un repaso de los datos más sobresalientes de Arabia Saudita, México y Polonia.

Este martes a partir de las 7 de la mañana la Selección Argentina debuta en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita, uno de los rivales que conforman el Grupo C junto a México y Polonia, y todos ellas buscarán uno de los dos pasajes a los octavos de final. El detalle y el fixture de un grupo que comienza a disputarse en las próximas horas.

Esta Zona C la conforman cuatro selecciones que clasificaron a la cita mundialista por medio de diferentes eliminatorias: Argentina terminó invicta en la Eliminatoria Sudamericana, Arabia Saudita terminó primera en su zona, Polonia lo hizo en la competición europea y consiguió el pasaje a Qatar luego de quedar segundo en su zona, aunque en el repechaje le tocó enfrentarse a Rusia, luego descalificada por la FIFA a raíz del conflicto bélico con Ucrania, y México que se quedó con el segundo lugar de la tabla de la Concacaf, detrás de Canadá por diferencia de gol.

La Selección Argentina llega en un gran momento y es por eso que el sueño mundialista está más latente que nunca. El debut será este martes desde las 7 ante Arabia Saudita y, después de este choque, la Scaloneta se medirá este sábado a México, a partir de las 16, y cierra la primera ronda ante Polonia, el miércoles 30 de noviembre desde las 16.

Los dos primeros del grupo clasificarán a octavos de final, donde se cruzarán con los dos mejores del Grupo D integrado por Australia, Dinamarca, Francia y Túnez.

ARABIA SAUDITA

Arabia Saudita afrontará su sexta Copa del Mundo (la primera fue Estados Unidos 1994) y es el primer rival de Argentina. Su entrenador es el francés Hervé Renard, quien supo dirigir anteriormente a otras selecciones en las que alcanzó buenos resultados como Zambia y Costa de Marfil, con las que se quedó con la Copa de África.

En la Eliminatoria de Asia, compartió la Zona A con Corea del Sur, Emiratos Árabes, Irak, Siria y Líbano y se adueñó del primer puesto tras conseguir 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y una sola derrota (solamente perdió puntos con Corea del Sur), y terminó con 15 goles a favor y cuatro en contra.

En cuanto a la lista de 26 jugadores que representarán al país, no se encuentran grandes figuras -se destaca el delantero Nasser Al-Dawsari-, aunque el dato llamativo es que once de los citados juegan en Al-Hilal, equipo conducido por el argentino e ídolo de River, Ramón Díaz.

Además, esta semana se conoció que el entrenador tiene dos bajas importantes que apuntaban a estar en el equipo titular. Se trata de los volantes Riad Sharahili y Hassan Tambakti, aunque a este último lo exigirían para saber si llega a jugar el primer partido.

MÉXICO

El seleccionado mexicano, que participó en 16 mundiales, jugará con el equipo argentino el sábado 26 de noviembre, por la segunda fecha del Grupo C en el estadio Lusail, el más grande de la Copa del Mundo de Qatar y la sede de la final a la que podrán acudir 80.000 personas, ubicada a unos 15 kilómetros al norte de Doha, donde se encuentra el bunker argentino.

México, conducido por el argentino y ex seleccionador nacional Gerardo Tata Martino, hizo su deber y clasificó a la cita mundialista tras quedarse en el segundo puesto de la Concacaf con 28 puntos producto de ocho triunfos, cuatro empates y dos derrotas -cayó ante Estados Unidos y Canadá-, con 17 goles a favor y 8 en contra.

Entre los 26 convocados, se destacan viejos conocidos como el arquero Guillermo Memo Ochoa, que cumplirá su quinto mundial, los experimentados Héctor Moreno, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Raúl Jiménez y el argentino nacionalizado mexicano ex River, Rogelio Funes Mori. Además, cabe resaltar que su gran figura es Hirving Chuky Lozano, actual jugador del Napoli y de buen recorrido por el fútbol europeo.

POLONIA

Polonia será el último rival de Argentina Grupo C, el miércoles 30 de noviembre a las 16, nuevamente en el estadio Lusail. La selección europea, actual número 26 del ranking FIFA, en el último Mundial, en Rusia 2018, quedó eliminada en la fase de grupos al perder con Senegal (2-1) y Colombia (3-0).

Sin dudas que su gran figura y estrella es Robert Lewandowski, ganador del último premio The Best, y máximo goleador del año calendario en 2019, 2020 y 2021. El actual delantero de Barcelona y ex Bayern Munich llega a su segunda cita mundialista con 34 años y con más de 130 partidos internacionales.

El seleccionador polaco, Czeslaw Michniewicz, también citó para Qatar al arquero de la Juventus Wojciech Szczesny, al defensor central Matthew Cash -compañero del marplatense Emiliano Dibu Martínez en el Aston Villa-, el volante creativo Piotr Sebastian Zielinski, del Napoli, y los delanteros Krzysztof Piatek, de la Fiorentina y Rkadiusz Milik, del Marsella, entre sus jugadores más importantes.

En cuanto a su clasificación al Mundial, Polonia terminó en el segundo puesto de una zona compartida con Inglaterra, Albania, Hungría, Andorra y San Marino y debió jugar un repechaje. En primera medida derrotó a Suecia por 2 a 0, con goles de Lewandowski y Zielinski, y luego debía jugar el partido decisivo por un lugar en la Copa del Mundo ante Rusia, pero este encuentro nunca se disputó ya que la FIFA descalificó al elenco ruso por el conflicto bélico y la invasión a Ucrania.

Argentina y Polonia se enfrentaron solamente dos veces en la historia de las Copas del Mundo, con un triunfo por lado: los polacos ganaron por 3 a 2 en el Mundial de Alemania 1974, en Stuttgart, por la primera ronda; mientras que los argentinos se tomaron revancha en el Mundial de Argentina 1978, con una victoria por 2 a 0 por la segunda ronda en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, en el torneo que terminaría con el primer título para el seleccionado nacional conducido por César Luis Menotti.