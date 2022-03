En el debut del Tour 4 en Mar del Plata, Once Unidos cayó ante el poderoso UPCN

Ante un buen marco de público, el elenco marplatense no pudo ante el último campeón y cayó en set corridos con parciales 22-25, 21-25 y 23-25.

(Foto: prensa Aclav)

En el último turno de la jornada inicial del Tour 4 de la Liga A1 de vóley en Mar del Plata, Once Unidos se enfrentó al poderoso y último campeón UPCN de San Juan y, a pesar de por momentos encontrar solvencia en la ofensiva, no pudo sostener las embestidas rivales y cayó en set corridos con parciales 22-25, 21-25 y 23-25.

En un gran marco de público en la sede del conjunto marplatense ubicado en Falkner 5220, el equipo dirigido por Gonzalo Borstelmann la luchó, pero el poderío de uno de los mejores equipos del país fue mucho para el Verdiblanco.

A pesar de esta derrota en la que no pudo sumar puntos, Once Unidos gracias a grandes actuaciones durante la temporada, continúa entre los primeros puestos de la tabla de posiciones con un récord de 11 triunfos y 5 derrotas. Cabe mencionar que este Tour 4 que comenzó este jueves en Mar del Plata es el último antes de los playoffs, instancia a la que clasifican los ocho primeros de los once equipos que disputan la máxima categoría del vóley argentino.

LOS RESULTADOS DE ONCE UNIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA TEMPORADA TOUR 1: SEDE EN PARANÁ* Once Unidos 3-0 Monteros (25-23, 25-23 y 25-17)

Once Unidos 3-1 Defensores de Banfield (19-25, 25-22, 25-20 y 31-29)

Once Unidos 3-2 Paracao (34-32, 22-25, 22-25, 25-17 y 15-6)

Once Unidos 2-3 UPCN (26-28, 28-26, 18-25, 25-19 y 15-10) * Además, Once Unidos ganó dos encuentros por resolución ya que River y Gigantes del Sur no pudieron presentarse por casos positivos en coronavirus en sus planteles. TOUR 2: SEDE EN TUCUMÁN Once Unidos 0-3 Policial (22-25, 15-25 y 16-25)

Once Unidos 3-1 Ciudad (27-25, 25-16, 21-25 y 25-17)

Once Unidos 2-3 UVT (20-25, 22-25, 25-18, 25-19 y 9-15)

Once Unidos 3-1 Obras (25-23, 22-25, 27-25 y 25-23) TOUR 3: SEDE EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Once Unidos 3-1 Monteros (25-19, 21-25, 25-16 y 25-20)

Once Unidos 3-0 Defensores de Banfield (25-21, 25-21 y 25-23)

Once Unidos 1-3 Paracao (27-25, 20-25, 16-25 y 17-25)

Once Unidos 3-0 Gigantes del Sur (25-20, 25-23 y 25-18)

Once Unidos 3-0 River Plate (25-21, 25-23 y 25-20) TOUR 4: SEDE EN MAR DEL PLATA Once Unidos 0-3 UPCN (22-25, 21-25 y 23-25)

El primer set fue de desarrollo parejo. El conjunto sanjuanino comenzó a liderar el marcador y logró dominarlo y sostenerlo a través de la rotación y con un Federico Pereyra como gran goleador con 9 puntos -7 de ataque- en tan solo el set inicial. Por el lado del local el máximo anotador fue Mauro Zelayeta con 5 unidades, aunque no le alcanzó para revertir el inicial 22-25.

En lo que respecta al segundo capítulo en Mar del Plata, UPCN volvió a liderar el marcador en el comienzo, aunque un elenco marplatense más agresivo puso en presión al último campeón. Una seguidilla importante desde el saque de Santiago Auilisi puso en dudas al elenco sanjuanino y hasta pasó al frente, pero los de Gustavo Munúa mejoraron desde la recepción y hasta lograron ganar el set con más diferencia que en el primero: fue 21-25.

DÍA 1: RESULTADOS DE ESTE JUEVES EN MAR DEL PLATA UVT 3- 0 Defensores de Banfield (25-19, 25-21 y 25-12) River Plate 3-0 Obras (25-23, 25-18 y 28-26) Policial 3-0 Gigantes del Sur (25-17, 28-26 y 26-24) Ciudad 3-0 Paracao (25-22, 25-15 y 25-21) Once Unidos 0- 3 UPCN (22-25, 21-25 y 23-25)

El tercer set fue diferente, con Once Unidos que comenzó a liderar el marcador a través de un gran apoyo desde su público, pero en el 15-12 hubo un quiebre. Fue allí que el poderío sanjuanino despertó, y con grandes aportes de Fabián Flores, Manuel Armoa, Brian Melgarejo y Bruno Felicio de Jesús dio vuelta el resultado y selló el 3 a 0 con un parejo 23-25.

Ya con el debut en Mar del Plata, a Once Unidos le quedan cuatro encuentros como local. Ahora tendrá un día de descanso, por lo que volverá a la acción el sábado cuando desde las 19 se mida ante Obras de San Juan, equipo que en la jornada de este jueves sufrió la dura derrota por 3 a 0 ante River Plate.