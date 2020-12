En un año anómalo, el deporte en Mar del Plata tuvo altos rendimientos

A pesar de los desafíos y obstáculos en un 2020 cargado de incertidumbre por la pandemia, deportistas y clubes de la ciudad consiguieron estar a la altura de la circunstancias.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers con el trofeo Masters de Roma (Foto: Clive Brunskill / Getty Images)

El año comenzó con la normalidad y competencias como estaba programado, pero el avance de la pandemia de coronavirus reprogramó y/o suspendió todo certamen y el deporte pasó por un profundo parate e incertidumbre. El entrenamiento de los deportistas desde sus hogares se hizo costumbre, las redes sociales se inundaron de videos y fotos de ellos ejercitando y promoviendo el “#QuedateEnTuCasa”. Pero lentamente la palabra “protocolo” se reutilizó como condición principal para volver a las diferentes actividades, y las competencias deportivas no fueron la excepción.

Los primeros en volver a los entrenamientos “habituales” fueron los atletas que tenían chances de clasificarse a los Juegos Olímpicos -postergados por la pandemia para el 2021-, y luego los deportistas de alto nivel que tenían competencias en el horizonte. Entre los marplatenses más destacados en este año atípico se resaltan, Horacio Zeballos, tenista que clasificó por primera vez al Torneo de Maestros, prestigioso certamen el cual lo conforman los mejores ocho singlistas y parejas del año, y Florencia Borelli, quien a pesar de las dificultades de los entrenamientos tras el aislamiento social, batió el récord argentino en el Mundial de Media Maraton en la vuelta a la competencia.

A lo largo del 2020, el tenis fue uno de los deportes que más competencias tuvo, salvo torneos que debieron suspenderse como el mítico Wimbledon. Durante el año, el marplatense Horacio Zeballos logró tres títulos, todos haciendo pareja en dobles con el español Marcel Granollers: el Masters 1000 de Roma y los ATP de Buenos Aires y Río de Janeiro , además de alcanzar la final en Kitzbühel. Dicha cosecha le permitió al marplatense entre los tres mejores del ranking ATP de dobles y ubicar su dupla con el catalán entre las ocho mejores de la temporada.

Florencia Borelli, por su parte, se entrena con objetivo a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En el año se adaptó de la mejor manera a las circunstancias, y en la vuelta de la competencia, en un contexto adverso, consiguió ni más ni menos que el récord argentino al correr por debajo de la marca en los 15 y 20 kilómetros hasta parar los relojes en 1h10m3s, superando casi dos minutos el registro de 1h11m58s que había marcado en su victoria en los 21k de Buenos Aires, tres años atrás.

En Mar del Plata, una de las actividades deportivas que más se destacó en el 2020 fue el vóley. El Club Once Unidos fue invitado a participar por primera vez de la Primera División con la Copa Argentina que se realizó de forma exitosa con “burbuja” en la ciudad en diciembre. Allí, el que se consagró campeón fue el poderoso club sanjuanino UPCN, mientras que el elenco marplatense se quedó en las puertas de disputar la final ya que cayó en las semifinales ante Paracao. Ahora, el equipo marplatense se prepara para lo que será la Liga A1, el campeonato más importante del vóley del país.

Sin dudas que el deporte más popular del país, el fútbol, fue el centro de atención y tuvo diferentes críticas por los meses que los futbolistas estuvieron parados y sin poder entrenar de manera profesional. En forma escalonada, las diferentes categorías del fútbol volvieron a competir. Primero lo hizo Aldosivi para la primera división, competencia en la que se encuentra en la “Fase Complementación A”, y que hasta la fecha, tiene la ardua misión de situarse en el primer puesto y soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana 2022.

Luego fue el turno de Alvarado en la Primera Nacional donde le costó mantener una regularidad y ya no tiene chances de conseguir el ascenso a la máxima categoría. Por último, fue el momento de Círculo Deportivo de Otamendi en el Federal A, certamen al que aún no se pudo adaptar de la mejor manera ya que después de cinco fechas, solo consiguió 2 puntos, y por ende no consiguió una victoria y hasta no pudo convertir ni un gol.

Cabe mencionar que en medio de la pandemia, los equipos marplatenses tuvieron jugadores que dieron positivo en coronavirus como Lucas Villalba y Federico Andrada en el Tiburón y el marplatense Leandro Navarro en el Torito.

Aunque el equipo marplatense que sufrió más casos positivos fue Peñarol, que después de una fallida “burbuja” sanitaria de la Liga Nacional de básquet realizada en Capital Federal detectó casos positivos en la mayoría de sus jugadores salvo los internos Franco Pennacchiotti y Rodrigo Acuña.

Peña no tiene la mejor campaña en esta renovada Liga Nacional ya que en lo que va de la temporada 2020-21, ostenta un récord de cinco partidos ganados y siete perdidos. Venció a Platense, Argentino de Junín, Hispano Americano de Río Gallegos, Atenas y Oberá TC mientras que cayó con Obras, Bahía Basket, Olímpico de La Banca, Quimsa de Santiago del Estero, Instituto, Comunicaciones de Mercedes y ante Regatas.

A diferencia del fútbol, las divisiones del ascenso del básquet argentino aún no retomaron con su actividad desde el parate a mediados de marzo. Tanto Quilmes en la Liga Argentina, como Unión de Mar del Plata en el Torneo Federal siguen esperando las confirmaciones de autoridades sanitarias y deportivas para que comience una nueva temporada.

Uno de los deportes con mejor presencia de marplatenses en el 2020 fue la natación. En el Primer Campeonato Selectivo Nacional, los atletas del Club Once Unidos Guido Buscaglia y Guillermina Ruggiero, y el nadador del Club Kimberley, Ivo Cassini, consiguieron la marca para la clasificación al Sudamericano que otorga plazas para los próximos Juegos Olímpicos.

En lo que respecta al surf, los marplatenses Josefina Ané y Leandro Usuna fueron los campeones argentinos del Tour Argentino en la que las cinco fechas se realizaron en la costa marplatense. En la rama femenina, Ané consiguió su primer título mientras que Lele, en la rama masculina, se alzó con su cuarto campeonato (2010, 2017, 2018 y 2020) a la espera del comienzo de la temporada 2021.