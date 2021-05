En un día, Santiago Maratea juntó el dinero para que los atletas viajen al Sudamericano

EL COMUNICADO DEL ENARD

Tras el escándalo que se dio a conocer el viernes por la mañana, con protagonismo del Enard en el recorte del apoyo a 35 atletas a los que previamente ya les habían asegurado su lugar en el Sudamericano de Atletismo en Ecuador, el propio ente de apoyo deportivo estatal emitió un comunicado pasada la medianoche del sábado en el que brindó su versión.

“No se consiguen plazas en los escasos vuelos autorizados y no hay posibilidad de ubicar -aún dispersos- a tantos atletas y oficiales en vuelos regulares que parten desde Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo, San Pablo o Lima. Ante esta verdad objetiva, surgió de parte de la Confederación de Atletismo la necesidad de contratar un avión privado (chárter) para transportar a una delegación de 61 personas, lo cual produjo un debate entre los socios del Ente, no habiendo llegado a un acuerdo al respecto de esa contratación por ustedes solicitada y hasta presupuestada“, se escudaron.

Al respecto de cuál fue la postura que tomaron para recortar la lista de atletas, el Enard comentó: “El análisis técnico que hicimos es que debíamos priorizar la participación de los atletas ya clasificados a los JJOO de Tokio y sumar a los que pueden aspirar con visos de realidad a esa ansiada clasificación. Por eso, el informe señala a 19 deportistas y a 9 oficiales como la delegación acorde a ese criterio de prioridad”.

Asimismo, el comunicado firmado por Daniel Jacubovich, director general, concluye con: “Siempre abiertos al diálogo y muy ocupados en conseguir plazas de traslado para la delegación argentina en el Campeonato Sudamericano (estaríamos logrando que las 19 personas que la CADA señaló como prioritarios lleguen por diferentes medios a Guayaquil), lo saludamos atentamente”.