Facundo Oreja dejó de ser el entrenador de Círculo Deportivo

Luego de una charla con la dirigencia del “Papero”, el ex lateral derecho renunció al cargo de DT. Solo dirigió seis fechas y el equipo no convirtió goles.

(Foto: Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

Facundo Oreja dejó de ser el entrenador de Círculo Deportivo de Otamendi este sábado luego de tener una charla con la dirigencia. El periodo del ex lateral derecho duró solamente un campeonato transición en el cual dirigió seis fechas en el Federal A, el equipo no convirtió, por ende no ganó, sumó dos puntos tras dos empates y cayó en cuatro oportunidades.

El marplatense de 38 años, quien había sido anunciado el 14 de octubre pasado como DT del Papero, este sábado renunció a su cargo. Tras disputar su primer campeonato del otro lado de la cal, en un diálogo con Qué digital había expresado que tuvo “sensaciones ambiguas”.

A lo largo de la zona denominada Reválida Sur del Torneo de Transición del Federal A, y a pesar de que mostró una idea de juego, el equipo no pudo ser contundente en el arco de enfrente. Esto sucedió a lo largo de los seis partidos que le tocó dirigir a Oreja ya que Círculo no convirtió -a pesar de tener dos penales a favor, tiros en los palos y varios mano a mano con los arqueros- y, además, recibió cinco goles en contra. “Lo que nos faltó es eficacia, el fútbol es eficacia en las dos áreas, y las chances que hemos tenido no las pudimos convertir”, expresó en su momento Facundo Oreja.

“El ex lateral derecho dio las gracias por la oportunidad brindada y renunció al cargo en el que estuvo durante la Reválida Sur del Torneo Federal A. Desde Círculo Deportivo, sólo hay palabras de agradecimiento para Oreja y su cuerpo técnico por el profesionalismo y su trabajo brindado durante estos meses que formó parte del Papero“, expresó en sus redes sociales el equipo de Otamendi al oficializar la salida del entrenador.

Aún sin un panorama claro sobre cómo será el formato del próximo campeonato del Federal A y sin saber cuándo comenzará, ahora Círculo Deportivo de Otamendi tendrá que buscar el reemplazante del entrenador, puesto que dejó este sábado Facundo Oreja.