Facundo Oreja y su primer campeonato con Círculo: “Tengo sensaciones ambiguas”

(Foto: Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

Tras un primer campeonato atípico del Federal A en el marco de la pandemia, Facundo Oreja, actual entrenador de Círculo Deportivo de Otamendi, contó sus primeras sensaciones ante un torneo en el que el equipo mostró una idea de juego pero no fue lo profundo ni eficaz para anotar en los seis partidos que disputó: “Lo que he sentido una vez finalizado el campeonato son sensaciones ambiguas“.

El equipo de Otamendi disputó un nuevo torneo en el Federal A luego del parate deportivo que llegó a 266 días en la división. Jugó seis encuentros en la zona denominada Reválida Sur del Torneo de Transición en los que no convirtió, por ende no ganó, sumó dos puntos tras dos empates y cayó en cuatro oportunidades.

“Lo que he sentido estoy días una vez finalizado el campeonato son sensaciones ambiguas. Uno no puede estar contento porque no hemos podido ganar, no hemos podido convertir, y eso son cosas que a uno no lo hacen estar pleno. Asimismo, fuimos un equipo que tuvo una idea, que propuso algo distinto a lo que se ve en esta zona, y que muchas cosas salieron y otras no”, mencionó Facundo Oreja en un dialogo con Qué digital.