Fernando Gago en Aldosivi: “Me gustan los equipos que juegan bien a la pelota”

El flamante entrenador del “Tiburón” fue presentado como nuevo DT por medio de una conferencia de prensa virtual.

(Foto: prensa Aldosivi)

El exfutbolista Fernando Gago, quien el sábado fue oficializado como flamante entrenador de Aldosivi y en las últimas horas firmó su contrato, este jueves brindó una conferencia vía Zoom por el contexto de pandemia en la que agradeció a los dirigentes del elenco marplatense por la oportunidad de iniciar como director técnico y habló de cómo le gustaría que su equipo funcione a lo largo de la próxima competencia de la Liga Profesional. “Me gustan los equipos que juegan bien a la pelota”, afirmó.

El exfutbolista de 34 años comienza su era como entrenador y lo hace, ni más ni menos, que en un equipo de primera división como lo es Aldosivi de Mar del Plata. Con una vasta trayectoria en el fútbol tanto a nivel nacional por su paso en Boca Juniors y Vélez Sarsfield, como internacional vistiendo las camisetas de grandes equipos como Real Madrid, Roma y Valencia, dejó en claro cuál es el agrado y pensamiento que tiene para lo que se le vendrá en la institución.

“Antes que nada agradezco al presidente la oportunidad que me dio de poder trabajar en esta institución y dar los primeros pasos como entrenador. Cuando recibí el primer llamado las cosas fueron muy claras, le pedí hacer un análisis del equipo y ver las cosas positivas y negativas que tenía y a los tres o cuatro días tuve una reunión: ahí decidí que podía aportarle algo a estos jugadores y también al club. La verdad que me sorprendió para bien“, confesó Fernando Gago ante la primera pregunta.

Ante la consulta del estilo que tratará de implementar en el equipo, el subcampeón del Mundial 2010 expresó: “El estilo de juego que me gustaría para Aldosivi es difícil decirlo, recién vamos un entrenamiento, pero está claro que me gustan los equipos que juegan bien a la pelota, que tengan posesión, que sean intensos, pero es obvio que me iré adaptando a la forma de los jugadores. La idea va a ser clara desde el primer momento y vamos a ir por ese camino, pero seguramente iremos analizando de cómo están los jugadores”.

Una vez que se enteró del interés del conjunto del Puerto, el exvolante realizó un análisis del rendimiento del equipo en la Copa Diego Maradona pero trató de no hablar del entrenador Ángel Guillermo Hoyos: “Es difícil hacer un análisis con el entrenador anterior. Hice un análisis de los jugadores pensando en lo que yo quiero. Creo que hay jugadores para potenciar y hay un equipo que me encontré con mucha predisposición, con muchas ganas, y eso es muy valorable. A partir de ahora, voy a tratar de bajar mis ideas, mis conceptos de juego y a partir de ahí de formar una identidad.

En su larga trayectoria como futbolista, Fernando Gago tuvo variados entrenadores con diferentes ideas futbolísticas, desde José Mourinho en el Real Madrid, pasando por Carlos Bianchi y Coco Basile en Boca hasta Luis Enrique en la Roma. Justamente este último fue el que más lo marcó. “Todos los técnicos me dieron algo, pero el mejor entrenador que tuve fue Luis Enrique. Fue el que me hizo abrir la cabeza de lo que es el juego, entenderlo y de verlo de esa manera”, aclaró pero también agregó: “Obviamente que va a ser difícil un modelo de juego así porque eso lo hacen muy pocos entrenadores”.

Fernando Gago llegó a Aldosivi en medio de múltiples casos positivos en coronavirus que se comenzaron a confirmar desde el comienzo del año. Este jueves se conocieron cuatro nuevos: Luciano Pocrnjic, Emanuel Iñiguez, Lucas Di Yorio y Pablo Becker. Estos se suman a Leandro Maciel, Fabian Assmann, Francisco Grahl, Jonathan Zacaria, Federico Milo, Manuel Panaro, Sebastián Lerena, Joel Carli y Franco Perinciolo que habían sido confirmados anteriormente y que aún siguen transitando la enfermedad con síntomas entre leves y moderados.

A su vez, los futbolistas que recibieron el alta médica fueron Luis Ingolotti, Gastón Gil Romero y Lautaro Rinaldi.

Junto al ex Real Madrid, los que conforman el cuerpo técnico son Federico Pocho Insúa -con quien coincidió en Boca, Vélez Sarsfield y la Selección Argentina- además de Diego Cogliandro, Gustavo Gallego y Gastón Maddoni. En tanto, Roberto Luzzi y Silvio Desio serán los preparadores físicos, Gabriel Gómez Stradi el video analista, el entrenador de arqueros es Guillermo Álvarez y el cuerpo medico es encabezado por Daniel Tofanari y el kinesiologo Hugo Caia.