Final de FA Cup: el Arsenal de Emiliano Martínez gritó campeón

(Foto: prensa Arsenal)

El Arsenal, con el marplatense Emiliano Martínez como titular, se consagró campeón de la FA Cup al ganarle en la final al Chelsea por 2 a 1 con dos tantos del gabonés Aubameyang, en un encuentro que se disputó en el estadio Wembley a puertas cerradas a raíz de la pandemia del coronavirus.

Este campeonato fue el broche de oro para una gran temporada en lo personal para Emiliano Martínez, ya que tuvo una buena participación al disputar nueve jornadas en la Premier League y todos los encuentros disputados en la FA Cup. Con esta victoria, además de clasificar a la próxima Europa League, el Arsenal estiró su distancia como el más ganador del torneo más añejo del fútbol con un total de 14 campeonatos en su historia.

En cuanto al partido, durante los primeros minutos de juego se lo vio al Chelsea más decidido y hasta llegó a probar a un atento Emiliano Martínez, que a los 3′ tuvo una buena atajada ante un remate de Mason Mount. Pero en la siguiente jugada, Christian Pulisic anotó un buen gol tras una jugada colectiva dentro del área defendida por Dibu.

What an impact @cpulisic_10 had in the #HeadsUpFACupFinal!#ARSCHE @ChelseaFC pic.twitter.com/OJqqUA9QIO

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 1, 2020