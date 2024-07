Francisco Comesaña y un debut histórico en Wimbledon: le ganó al número 6 del ranking

(Foto: prensa Wimbledon)

Francisco Comesaña debutó este martes en el cuadro principal de Wimbledon y lo hizo con un triunfo memorable ante el ruso Andrey Rublev por 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6 (5) para avanzar a la segunda ronda del tradicional torneo londinense. El marplatense se enfrentó en su primer partido de Grand Slam a un top-ten y lo hizo en un alto nivel. En la próxima instancia se medirá con el australiano Adam Walton.

El marplatense Francisco Comesaña tenía por delante un desafío de consideración. No solo debía realizar su estreno en un Major -con todo lo que significa- sobre el césped de Wimbledon, sino que también con el agregado de tener enfrente a uno de los mejores jugadores del momento. Pero el marplatense y actual 122° del ranking individual de la ATP, supo sobreponerse al marco y superó en cuatro sets al sexto preclasificado para meterse en la segunda ronda del certamen británico.

El marplatense gozó de un primer servicio sólido que le permitió comenzar el partido de gran manera para capturar el primer set. Aunque el ruso se repuso en una segunda manga más que pareja, Comesaña disputó un tercer parcial de alto vuelo para quedárselo con solvencia.

La definición del cuarto set, en tanto, fue game a game por lo que todo se resolvió en el tie-break. Ya en esa instancia, el oriundo de Punta Mogotes se impuso con autoridad para terminar de conquistar la victoria más importante de su carrera por 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6 (5) en dos horas y 58 minutos de partido.

Por el contexto, el presente del rival y la actualidad de Comesaña, es una de las grandes victorias del tenis marplatense, comparable a la que logró Horacio Zeballos en Viña del Mar ante Rafael Nadal, en 2013.

De esta manera, el marplatense se metió en la segunda ronda del cuadro individual de Wimbledon donde chocará contra el australiano Adam Walton (101°) que derrotó al argentino Federico Coria (72°) por 6-3, 6-3 y 7-5.

