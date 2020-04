Fútbol argentino: la AFA oficializó la suspensión de los descensos y el final de la temporada

La Asociación de Fútbol Argentino tomó estas medidas a raíz de la pandemia del coronavirus. Aún faltan resolver cómo serán los ascensos.

(Foto: archivo / Qué digital)

Se dio a conocer el fin de semana y este martes la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) lo hizo oficial. A raíz del parate histórico que generó la pandemia del coronavirus en el deporte, dirigentes del fútbol argentino aprobaron a través de una reunión virtual y de forma unánime la finalización de la temporada 2019/20, así como también suprimir los descensos durante dos años. Aún queda resolver cómo serán los ascensos, ya que consideran que esas “conquistas” se tienen que producir dentro del campo de juego.

Luego de 41 días de haber suspendido todas las categorías del fútbol para cuidar la integridad física de los futbolistas y todos las trabajadores implicados, dieron por finalizada la temporada del fútbol, como había sucedió días antes con la Liga “Eredivisie” de Holanda, la cual fue la primera en culminar con el año calendario.

En la resolución dada a conocer por la AFA, los dirigentes además establecieron que la clasificación a las copas internacionales sea con las posiciones actuales de la Superliga, y se disponen a que la próxima temporada deportiva se extienda de enero a diciembre del año 2021.

Aunque resulte un final que no estaba en los planes de nadie y no hayan podido cumplir sus objetivos dentro de una cancha, a los equipos marplatenses no le sienta mal esta noticia. Tanto Aldosivi en la máxima división, como Alvarado en la Primera Nacional y Círculo Deportivo en el Federal A, se aseguran, como mínimo, dos años más en las las diferentes categorías del fútbol argentino.

A pesar de que no existan los descensos para las próximas dos temporadas, seguirá el sistema de promedios vigente en la Primera División (Superliga), con el fin de determinar los descensos a la finalización de la temporada 2022, donde serán computables los puntos en los anteriores dos años. Con estas medidas, en la temporada 2021/22 habrá 28 equipos en la máxima división -actualmente 24 clubes-.

En cuanto a los ascensos, falta resolver cómo serán las definiciones. La idea es que esa “conquista deportiva” se defina en la cancha y sería, siempre y cuando las directivas e instrucciones brindadas por el gobierno nacional y las autoridades sanitarias así lo permitan, en el segundo semestre de este año.