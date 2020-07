Fútbol en cuarentena: cómo quedaron los planteles de Aldosivi, Alvarado y Círculo

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El pasado 30 de junio fue una fecha límite para algunos jugadores ya que se les vencían los vínculos contractuales con sus equipos y ,en este año, la incertidumbre aumentó radicalmente cuando se oficializó el parate deportivo a raíz de la pandemia. Por el lado de los equipos marplatenses, tanto Aldosivi en la Primera División como Alvarado en la Primera Nacional y Círculo Deportivo en el Torneo Federal A no estuvieron exceptuados.

Al respecto, por las diferentes inquietudes y dudas que generaban en los miles de jugadores de todo el fútbol argentino el quedar libre y sin trabajo, Fútbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), oficializaron que le pagarán a los jugadores desempleados a partir del 30 de junio los salarios básicos.

Según datos de Doble Amarilla, este 30 de junio se le vencieron el contrato a más de 2000 jugadores del fútbol argentino, entre primera división, fútbol de ascenso y fútbol femenino. En la máxima categoría, 107 son los futbolistas que quedaron sin vínculos contractuales, pero este número incrementa en las competiciones del ascenso, ya que más de 900 jugadores quedaron libres. Por su parte, en el fútbol femenino, más de 100 son los jugadoras sin contrato. Uno por uno los futbolistas que terminaron el vínculo con los clubes marplatenses.

Aldosivi continúa trabajando en la conformación del plantel y, de los jugadores que disputaron el último semestre de temporada, trece futbolistas finalizaron sus contratos o cesiones, además del mediocampista Román Martínez, que semanas anteriores rescindió contrato con El Tiburón. Otro de los jugadores actuales que pueden tomar el mismo rumbo es el ex San Lorenzo, Alan Ruiz.

Por lo tanto, los jugadores que ya no tienen vínculo con Aldosivi son los defensores Caín Fara, Leonel Galeano (jugará en el Aucas de Ecuador), Nicolás Bazzana y Leandro Evangelista; los mediocampistas Gastón Gil Romero, Leandro Maciel, Facundo Bertoglio, Pablo Becker y Federico Gino, uno de los que más rindió en la última temporada en la Superliga.

Por el lado de los delanteros, los que no continuarán en el club serán Nazareno Solís, Federico Andrada, Gonzalo Verón y el colombiano Sebastián Rincón. Cabe destacar que aunque todavía no es oficial, el técnico Ángel Guillermo Hoyos continuaría en el cargo, según informó él en LU6 AM 760 hace unas semanas.