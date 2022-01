Futsal: Diego Fernández, otro marplatense que jugará en la primera división de AFA

El jugador de 21 años que se destacó en Banco Provincia, mejor equipo de Mar del Plata, jugará en Secla. “Es un paso muy grande para mí, necesitaba este cambio”, dijo.

(Foto: prensa Secla)

El futsal de Mar del Plata tendrá un nuevo representante en la primera división de AFA. Es que, a Mariano Cardone, actual jugador de San Lorenzo, se le suma Diego Fernández, jugador de 21 años que se destacó en Banco Provincia -actualmente el mejor equipo de la ciudad– y que jugará la próxima temporada en Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (Secla). “Es un paso muy grande para mí, necesitaba un cambio”, expresó.

Tras coronarse campeón en River y en Banco Provincia (se destacó en la última Liga Nacional realizada en San Juan con un quinto puesto), ambos de Mar del Plata, Diego Fernández disputará la máxima categoría de futsal del país, un gran paso para su carrera y a una edad muy corta en relación al deporte.

De esta manera, será el cuarto marplatense en disputar torneos de AFA. Además de Cardone que se encuentra en el Ciclón, en el 2005 Fabián Banegas estuvo en Club América del Sud y en el 2011 Matías Alejandro vistió la camiseta de All Boys. Estos últimos dos lo hicieron en la segunda categoría y salieron campeones y consiguieron el ascenso a primera división.

“Los dirigentes de Secla y el entrenador Sebastián Coco Mareco me vieron en la Liga Nacional en San Juan y ahí me llamaron. Realmente me lo esperaba en un club de alguna categoría menor, pero no de un club tan importante“, confió en una charla con Qué digital.

Diego Fernández comenzó a patear una pelota a los cuatro años en la escuelita de fútbol. Luego estuvo muchos años en Boca de Mar del Plata en donde hizo grandes amigos, pero lentamente sus compañeros y el entrenador fueron abandonando la institución, por lo que decidió cambiar de aire. Fue allí donde probó suerte en Quilmes pero solamente estuvo pocas semanas y decidió cambiar de deporte, aunque siempre con una pelota bajo la suela.

“En el futsal comencé aproximadamente cuando tenía 15 años. Mi hermano mayor jugaba en San Lorenzo de Mar del Plata y me dijo ‘vamos a entrenar’. Al principio no cazaba una, pero cuando sos bicho con la pelota algo hacés. Debuté contra River en los últimos 5′ cuando íbamos perdiendo 9 a 1. En ese tiempito me quedó una pelota, la pisé para el costado y se la piqué al arquero. Terminó el partido, me llamó Christian Peratta y me preguntó si quería empezar a jugar en River; por supuesto que le dije que sí“, recordó el ala marplatense.

A partir de allí y hasta esta última temporada estuvo codo a codo con la dupla técnica compuesta por Peratta y Marcelo Chaparre, tanto en River en primer término como en Banco Provincia después, siempre como protagonista de los torneos.

“Christian y Marcelo me enseñaron todo. No encuentro palabras de agradecimiento para ellos. Todo lo que estoy pasando es gracias a ellos. Para mí son dos padres más porque más allá de profesor también está esa charla de amigo y de padre. Eso siempre lo voy a llevar en el corazón”, manifestó el hoy ex número “10” de Banco Provincia.

En cuanto a sus características de juego puntualizó: “En lo que más me destaco es en el mano a mano por la banda. Los profes tanto me dijeron que juegue por un costado que dio sus frutos, los resultados llegaron y ahora estoy muy contento en Secla”.

Diego Fernández llegó el lunes pasado a Capital Federal, más específicamente a Avellaneda y ese mismo día comenzó la pretemporada junto al plantel en el turno vespertino. “Ya me di cuenta que la gente es muy buena y respetuosa, desde el portero hasta la cocinera. Acá en Capital es otro ritmo de vida, es muy diferente. Casi que no salgo del hotel y si lo hago es con el Google Maps abierto“, reveló entre risas.

En relación a este cambio de hábito y de vida, Christian Peratta, su entrenador durante gran parte de su carrera, expresó a Qué digital: “Es una oportunidad que sabíamos que iba a pasar y que tiene que aprovechar. De chiquito siempre mostró condiciones y en algún momento iba a madurar para llegar a la alta competencia. Tiene todo para que le vaya bien. A nivel técnico y táctico está preparado pero ahora tiene otra batalla que ganar y será la adaptación a Capital Federal y sin la contención de la familia ni amigos”.

Aunque hasta el momento no es oficial, el campeonato de primera división de futsal AFA comenzaría a finales de febrero o principios de marzo, con formato a definir.