Horacio Zeballos: “Considero que fue uno de los mejores años de mi carrera”

El tenista marplatense de 36 años y actual número 6 del Ranking ATP en dobles dialogó con Qué digital y analizó un gran año en lo personal.

(Foto: Corinne Dubreuil / ATP Finals)

El tenista Horacio Zeballos fue uno de los atletas nacidos en Mar del Plata que más se destacó durante un extenso año deportivo que contó en lo personal con varios logros y objetivos cumplidos: fue dos veces campeón de Masters 1000, llegó a la final del Wimbledon, disputó los Juegos Olímpicos, alcanzó semifinales de las ATP Finals y fue nominado a los Premios Olimpia. “Considero que fue uno de los mejores años de mi carrera”, expresó el doblista en un diálogo con Qué digital.

En las últimas temporadas el tenista de 36 años no paró de crecer y el 2021 no fue la excepción. Cierra el año en el sexto puesto del Ranking ATP en la modalidad dobles (llegó a ser número 3 en 2019) y además, junto a su habitual compañero, el catalán Marcel Granollers, se consagraron como la cuarta mejor pareja del circuito. Asimismo, con la coronación del Masters de Madrid en mayo y del Masters de Cincinnati en agosto, llegó al quinto Masters de su carrera y a su vez, estiró la diferencia al ser el más ganador en la historia del tenis argentino en dobles con 18 títulos, dejando atrás a, ni más ni menos, que al también marplatense Guillermo Vilas, que quedó con 16.

“Considero que fue uno de los mejores años de mi carrera ya que pude disfrutar de mis primeras olimpíadas a los 36 años, y no solo eso si no por haber ganado dos Masters 1000 y haber llegado a la final de Wimbledon y después haberlo cerrado con el broche de oro que fue disputar un nuevo Masters (NdR: ATP Finals) que es un torneo para todo jugador muy especial“, manifestó el propio Horacio Zeballos en el transcurso de sus cortas vacaciones en Mar del Plata.

Más allá de los títulos Masters 1000, una de las mejores sensaciones que sintió en estos últimos doce meses fue la emotiva caminata que realizó en los pasillos del mítico escenario del club All England Lawn Tennis and Croquet Club en la final del Wimbledon, partido en el que junto a Granollers cayeron ante la dupla croata compuesta por Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4, 7-6(5), 2-6 y 7-5.

“Esa semana fue muy especial para mí, porque Wimbledon es un torneo al que fui tantos años y es tan difícil para nosotros poder tener buenos resultados en césped. Y después haber llegado a una final y haber caminado esos pasillos por donde siempre vi pasar a todos los grandes, fue otro sueño cumplido“, resumió el tenista marplatense.

Y una vez concluido este gran evento como lo fue el tercer Grand Slam del año, para Cebolla llegaría, ni más ni menos, que sus primeras olimpíadas. Y el marplatense, a sus 36 años, disputó en los Juegos Olímpicos de Tokio las pruebas de dobles masculinos junto a Andrés Molteni y el doble mixto con la rosarina Nadia Podoroska, aunque en ambos casos quedó eliminado en primera ronda.

“Más allá de que los resultados no fueron los esperados, la experiencia fue única y muy linda. Cuando me fui de Tokio dije ‘voy a hacer todo lo posible para llegar a las próximas olimpíadas por más de que falten varios años’. Fue muy lindo el haber compartido con otros deportistas, con otras delegaciones y haber tenido la oportunidad de estar en el edificio lleno de deportistas argentinos y en una villa olímpica con los mejores atletas de todos los deportes”, confió Zeballos.

Es que además, Cebolla sabe que, tras la postergación de un año de los anteriores Juegos por la pandemia de coronavirus, solamente quedan tres años para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024: “Quizás lo único positivo que se puede sacar de esta terrible pandemia es que hay un año menos para que se disputen los próximos Juegos Olímpicos y así se me hace más corto el período“.

Obtener y levantar los Masters 1000 de Madrid y Cincinnati y ser subcampeones de Wimbledon y del ATP 500 de Acapulco hicieron que la dupla habla hispana compuesta por Horacio Zeballos y Marcel Granollers clasificara por segunda temporada consecutiva a las ATP Finals, certamen que se lleva a cabo a final del año y que solamente es disputado por las mejores ocho parejas en el dobles y los mejores diez singlistas del año.

Y en un nivel altísimo, el marplatense y catalán fueron los cuartos preclasificados y compitieron en todos los encuentros pero quedaron eliminados en las semifinales, al igual que sucedió en el 2020. “Ahí cada partido es una final, por eso cada triunfo que tuvimos en el grupo lo festejamos como si fuera una final porque lo juegan las ocho mejores parejas y nosotros jugamos contra la mejor pareja del año (Pavic/Mektic), entonces haberle ganado a ellos también marcaba que el nivel que tuvimos durante todo el año se mantuvo hasta el final, por lo que fue algo muy importante haber pasado el grupo y haber llegado a semifinales”, aclaró.

En relación a la espina que le queda en el privilegiado certamen por no poder acceder a la final, el tenista que supo ganarle una final a Rafael Nadal en Viña del Mar 2013 confesó: “Por supuesto que a uno le hubiese gustado avanzar aún más, pero nos topamos con una pareja, la de los franceses Nicolas Mahut y Pierre-Hugues Herbert, que está pasando un gran momento y lo concretaron ganando el Masters, pero nosotros les jugamos este año y les habíamos ganado (NdR: en los cuartos de final del Masters de Madrid), entonces sabíamos que teníamos posibilidades. Fue un partido parejo pero ellos mostraron su gran momento y se consagraron campeones”, dijo.

Por todos estos logros y objetivos cumplidos es que el tenista marplatense fue nominado por el círculo de periodistas deportivos de Capital Federal para los Premios Olimpia, en la terna al tenista argentino del año. Junto a él estarán peleando por el galardón Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez. Cabe mencionar que además de Zeballos, hay otros siete deportistas marplatenses nominados en sus respectivas disciplinas: Florencia Borelli, Emiliano Martínez, Guido Buscaglia, Leandro Usuna, Franco Radziunas, Matías De Andrade y Facundo Novik.

Tras haber pasado uno de los mejores años de su carrera, Horacio Zeballos comenzó con la pretemporada en Capital Federal para lo que será un 2022 con grandes objetivos por delante. “Cada vez que arranca el año lo que uno tiene ganas es de tratar de llegar a otro Masters de fin de año. Claramente ese es uno de los objetivos, más allá de jugar más finales de Grand Slam que son los más importantes del circuito y más que nada de seguir disfrutando de cada competencia, de cada viaje. El día de mañana, cuando sienta que se me hace pesado viajar o que me doy cuenta que no disfruto las competencias, ese día diré basta pero por el momento encuentro esa motivación, ese fuego interno por la competencia”, cerró Horacio Zeballos.