Inés Arrondo sobre el deterioro del Minella: “Me da muchísima tristeza”

(Foto: archivo / Qué digital)

Una vez concluido este miércoles el entrenamiento de la Selección Argentina de Básquet en el Polideportivo Islas Malvinas, diferentes funcionarios se hicieron presentes para saludar al plantel y darle la bienvenida a Mar del Plata. Además de la presencia del intendente Guillermo Montenegro y del concejal Nicolás Lauría, también formó parte de la actividadd la titular de la Secretaría de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, quien se expresó al respecto de la llegada del seleccionado nacional a la ciudad y dio su postura en relación al notorio deterioro en el que se encuentra el estadio José María Minella.

El mundialista de la ciudad tiene clausurada su platea techada hace casi once meses por “fallas estructurales” y desde ese entonces se espera que se realice un informe técnico para que se den a conocer los pasos a seguir para un posible arreglo del sector. Pero de ese primer informe, que a comienzo de año tenía un costo de $13 millones, el Municipio no se hizo cargo al acusar problemas presupuestarios y, a raíz de esto, hace apenas dos semanas que el gobierno provincial anunció que lo financiará para su concreción.

“Ahora lo que es importante es que esté el informe preliminar para ver cuál es la situación real con respecto a las refacciones que hay que hacer. Sabemos que el estadio está comprometido estructuralmente y entonces la verdad es que no se puede hacer un análisis a grandes rasgos. Es importante que el estudio preliminar esté”, sostuvo en primer término la funcionaria marplatense Inés Arrondo.

En el mismo sentido, completó que “lamentablemente desde el gobierno municipal no se encargaron” y celebró que desde la Provincia, tras un pedido de la dirigente local Fernanda Raverta, se haya dispuesto destinar los fondos para su realización. “Lógicamente es un espacio que es importante recuperarlo porque es un estadio muy importante para la infraestructura deportiva del país”, señaló.

No obstante, la titular de la Secretaría de Deportes de la Nación expresó qué siente cuándo observa el deterioro en el que se encuentra el José María Minella: “Me da muchísima tristeza. Me da muchísima tristeza que el país habiendo recibido un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 45 mil millones de dólares, no haya destinado alguno de esos dólares en poner en valor este estadio, porque aparte era una gestión alineada con el gobierno provincial y gobierno nacional. Entonces, lamento profundamente eso, que cuando el país dispuso de recursos no lo haya utilizado justamente para recuperar estos espacios que son recontra importantes para el deporte y el país en general”.