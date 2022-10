Ivo Cassini, el marplatense que nada kilómetros en busca de un sueño

Ivo Cassini, nadador marplatense de 28 años e integrante de la selección argentina de natación y aguas abiertas, nada kilómetros y kilómetros con la mente bien enfocada en un objetivo: seguir perfeccionándose día a día para cumplir su sueño, el de clasificar y disputar un juego olímpico.

Con un estado físico privilegiado y con una mentalidad de hierro, Ivo Cassini lucha a pulmón en un deporte amateur en el que, a pesar de haber salido en las últimas cinco ediciones campeón argentino y además sudamericano en el 2019, no se le atribuye el reconocimiento necesario. Además del aspecto deportivo, el nadador marplatense tiene su costado académico ya que estudia la carrera de Educación Física.

Su especialidad en aguas abiertas es la distancia de 10 kilómetros, aunque también en el último mundial compitió en los 25 kilómetros y, además, hace apenas un mes nadó 32 kilómetros en las aguas canadienses en lo que fue la primera fecha del Circuito Mundial Ultramarathon Swim World Series. Esa enorme distancia y con bajas temperaturas la logró en 7 horas y 12 minutos y se colgó la medalla plateada, una verdadera travesía que no es para cualquiera.

Con la mente focalizada en lo que será su próximo gran objetivo, los Juegos Suramericanos 2022 de Paraguay, el marplatense Ivo Cassini habló con Qué digital de sus comienzos en la natación y de la decisión de pasarse a aguas abiertas y contó cómo es un día habitual para un nadador que permanece durante horas en el agua.

Los inicios de Ivo Cassini en la actividad deportiva fueron en el Club Kimberley, lugar en el que hoy continúa entrenándose. Si bien inicialmente se especializó en distancias cortas como los 1.500 y 4.000 metros, a los 22 años se dio cuenta junto a su entrenador, Federico Ané, de que su fuerte era nadar y que su desventaja era la parte técnica como son las partidas y las vueltas, por lo que ambos decidieron que lo mejor iba a ser especializarse en aguas abiertas, competición que tiene un mayor recorrido y en la que no es tan determinante la parte en la que él se sentía en inferioridad.

Es así que hace poco más de cinco años, Ivo se especializa y entrena día a día para las aguas abiertas, con un recorrido que va desde los 10 kilómetros (llegó a hacerlo en menos de dos horas) hasta los 32 kilómetros (un poco más de siete horas nadando).

Fue en el 2017 cuando debutó en Mar del Plata en un torneo 10 de kilómetros y desde ahí no se alejó más de la actividad: “Ese día me enamoré de las aguas abiertas, me encantó y con un buen resultado le seguí metiendo a full“, recordó Cassini y agregó respecto de la distancia: “Siempre fui resistente en las piletas. Fui probando, es como todo, hasta que no lo hacés no te das cuenta. Al comienzo me costó mucho, pero me daba cuenta que cada vez que intentaba iba mejorando”.