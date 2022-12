Juana Barrionuevo pega el salto: jugará en la Liga Femenina para Ciclista Olímpico

A tan solo horas de haberse consagrado campeona sudamericana U15, la joven marplatense ex Unión y Peñarol se sumó al elenco de Santiago del Estero.

(Foto: prensa Ciclista Olímpico)

A tan solo horas de haberse consagrado campeona con la Selección Argentina en el Sudamericano U15 en Chile, la joven marplatense Juana Barrionuevo pega el salto y jugará en Ciclista Olímpico la Liga Femenina, la máxima categoría del básquet argentino.

En el elenco de Santiago del Estero la marplatense será dirigida por Rocío Pérez, uno de las dos entrenadoras que dirigió al plantel juvenil argentino en el certamen internacional en Santiago de Chile y en el que terminó invicto con cinco triunfos en igual cantidad de presencias, por lo que salió campeón y consiguió el gran objetivo que era clasificarse al FIBA Américas U16 a desarrollarse el próximo año.

Juana Barrionuevo no solo fue pieza importante en el campeonato sino que además fue la capitana del plantel. La base fue titular en todos los encuentros que se disputaron en Chile y durante la competencia promedió 5.6 puntos, 5.4 rebotes, 2.8 asistencias y 2.4 robos por partido en 21.8 minutos.

“Más que orgullosa del resultado y creo que lo tenemos bien merecido por todo el trabajo y esfuerzo que pusimos todos desde aquel primer entrenamiento. Que me hayan elegido capitana me hizo sentir muy bien y me dio mucha alegría, estoy agradecida”, expresó a Ciclista Olímpico la surgida en Unión y con último paso por Peñarol.

Además, la marplatense se refirió a su llegada a Olímpico con la chance de debutar en Liga Nacional con apenas 15 años. “Yo creo que es una oportunidad única y una gran experiencia. La competencia es otra y creo que me va a hacer crecer mucho en todos los aspectos, más estando lejos de casa. Estoy con mucha alegría y ganas. Si bien todavía no compartimos mucho con mis compañeras, me recibieron de una manera excelente y de a poco voy adaptándome”.

Juana Barrionuevo no será la única jugadora marplatense en disputar la Liga Femenina ya que en Ameghino se encuentra la exQuilmes Paloma Bonzi. Otro dato a destacar es que en la última temporada la marplatense Celeste Selent jugó la máxima división con Rocamora.

Por su parte, la otra atleta oriunda de la ciudad que pegó el salto hace varios meses fue Rocío Bereilh: la exPeñarol que se encuentra en 25 de Agosto de Uruguay disputando la Liga de Uruguay, en la que en la última temporada llegó a semifinales de la Copa de Oro y cayó ante Aguada.