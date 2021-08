LOS MARPLATENSES QUE AVANZARON EN LOS JUEGOS BONAERENSES

ATLETISMO

DAMAS SUB 14

Ana Rivera (80 con vallas), Valentina Silva, Agostina Cinalli y Constanza Suárez (80 metros), Agustina Amaya, María Paz Mazzitelli y Lara Giménez (150 metros), Agostina Cinalli, Martina Giménez y Valentina Silva (1200 metros), Brisa Rodríguez (2000 metros), Maitena Córdoba y Rocío Paz (2000 metros marcha), JM Corredores A y JM Corredores B (Posta 5×80), Ana Rivera y Agustina Amaya (Salto en alto), Ana Rivera, Agustina Amaya y Victoria Tagliacozzi (Salto en largo), Camila Berardi, Ana Rivera y Isabella García (Lanzamiento de la bala), Camila Berardi (Lanzamiento de disco y de jabalina).

DAMAS SUB 16:

Martina Cibaleiro (100 con vallas), Josefina Vitale (100 y 300 metros), Ana Ursini (295 con vallas y salto triple), Ivana Sanchez (salto en largo), Katia Kloberdanz (800 metros), Felicitas Sardon (2000 metros), Malgor Team (posta 4×100), Iara Hugo (salto en alto), Sofía Ramírez (lanzamiento de la bala y lanzamiento de jabalina) e Iara Silva (disco y martillo).

DAMAS SUB 18:

Victoria Cherepakhin (400 metros), Dalila Bonamino (100 metros), Lucía Villalba (1500 metros), Ateneo (posta 4×100), Melina Cardozo (Salto alto y largo) y Romina Aguirre (Lanzamiento de bala y disco)

CABALLEROS SUB 14

Franco Pusineri (100 con vallas), Ramiro Del Barba, Marcos Accentini y Thiago Gómez (80 metros), Ramiro Del Barba, Marcos Accentini y Bautista Pérez (150 metros), Santiago Santin, Thiago Gómez y Marcos Accentini (1200 metros), Geremías Puerta (2000 metros), Mateo Villanueva (3000 metros marcha), Malgor Team y JM Corredores (Posta 5×80 metros), Ramiro Del Barba, Thiago Gómez y Franco Pusineri (Salto en largo), Bruno Mena, Franco Pusineri y Matheo Marin (Salto en alto), Mateo Cuevas, Marcos Accentini y Tomás Lorenzo (Lanzamiento de la bala), Mateo Cuevas y Joaquín Campos (Lanzamiento de disco), Tobías González y Joaquín Campos (Lanzamiento de la jabalina) y Mateo Cuevas y Santiago Aquino (Lanzamiento del martillo).

CABALLEROS SUB 16:

Tomás Bonamino (110 con vallas), Luca Dallari (100 metros), Agustín Carril (295 con vallas), Agustín González (300 metros), Run Club (posta 4×100), Iván Ledesma (800 metros), Ekian Uruzuna (3000 metros), Enzo Gil (largo y triple), Agustín Carril (alto), Facundo Berardi (Lanzamiento de bala y disco), Thiago Britos (Lanzamiento de jabalina).

CABALLEROS SUB 18:

Mario Vives (100 metros), Ignacio Di Constanzo (400 metros), Alexis Forcadez (1500 metros), Malgor Team (4×100), Yoel Flores (Salto en alto), Ismael Madarieta (Salto en largo) y Lautaro Voullioz (Lanzamiento de bala y disco)

TENIS SINGLES

Micaela Rocco, Lucas Piquín (Sub 14), Camila Piquín, Ivo Juric (Sub 16), Matías Fritsch (Sub 18) y Matías Caudullo (universitario)

TENIS DOBLES

Rocco / Navarro y Paiardini / Párraga (Sub 14) y Distéfano / Juric (Sub 16 masculino)

PADEL

Avanzaron los binomios conformados por Fabrizio García / Agustín Silva (Sub 14), Luca Mazzorella / Tomás Alaimo y Evangelina Pereyra / Roberta Rendo (universitario)

BEACH VÓLEY

Felipe Duque / Simón Viera y Juliana Taccone / Ailín Carrizo (Sub 14); Aquiles Santeufemia / Gerónimo Díaz y Martina Ramírez / Clara Cavalieri (Sub 16); Ezequiel Ferrin / Tobías Belfiore y Luana Mena / Ana Ramírez (Sub 18); y Guadalupe Gamarra / Lucía Alaniz y Santiago Faidutti / Agustín Ranellucci (universitarios).

REMO:

Guillermina Berengeno, Julieta Ricciutti (junior damas), Josefina Aquino (menor damas), Milagros Onufrovich, Delfina Medl (Sub 16 damas), Eugenio Fernández, Santino Franco, Bautista Bacigaluppi, Emanuel Acosta (junior caballeros), Francisco Ercolano (menor caballeros), Martín Tonn, Santiago Ferrer y Valentín Manzo (Sub 14 caballeros).

BÁSQUET 3X3:

El Club Peñarol clasificó a sus equipos Sub 16 y Sub 18 en ambas ramas, además del Sub 14 femenino, mientras que Quilmes ganó en Sub 14 masculino; y la Universidad Nacional de Mar del Plata accedió en damas y caballeros al regional en categoría universitarios.

AJEDREZ:

Yanina González y Franco Quesada (categoría universitario); Valentina Oyola y Milton Garrido (Sub 14); Tiziano Fuentes (Sub 16) y Lautaro Cazeneuve (Sub 18).

TENIS DE MESA:

Mateo Cativiela (Sub 14), Tomás Pérez Paic (Sub 16), Tomás Joipa (Sub 18), Camila Pérez (Sub 18) y Tomás Sabate Caberera (universitario).

FÚTBOL-TENIS:

Los ganadores fueron los binomios Bruce Jiménez / Francisco Domínguez (Sub 15); Joaquín Basualdo / Nicolás Basualdo, Paloma Delogu / Jade Crochen y Francisco Greco /Candela Canteros (Sub 18); Matías Arroceres / Andrés Vivas (universitario).